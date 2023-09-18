الملكة تشارك في نشاط لمنظمة اليونيسف لمناصرة الأطفال بنيويورك

وطنا اليوم:نشرت جلالة الملكة رانيا العبد الله، الاثنين، عدة صور تجمعها مع السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية، جيل بايدن.

وقالت جلالتها في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام: “مع السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة جيل بايدن في نيويورك خلال نشاط لمنظمة اليونيسف من أجل مناصرة الأطفال بالأمس