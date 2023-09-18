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الميثاق الوطني يعزي الاشقاء الليبيين بضحايا الإعصار في مبنى السفارة في عمان

منذ 45 ثانية
الميثاق الوطني يعزي الاشقاء الليبيين بضحايا الإعصار في مبنى السفارة في عمان

وطنا اليوم:قدم اعضاء المكتب السياسي في حزب الميثاق الوطني اليوم النائب الاول للأمين العام ريم بدران و سناء مهيار و رفعت الطويل و طارق حجازي التعازيَّ للأشقَّاء الليبيين بضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت شرقيّ ليبيا.
وأعرب اعضاء الميثاق الوطني خلال الزيارة للسَّفارة الليبيَّة في عمَّان ولقائهم السَّفير اللِّيبي عبدالباسط البدري، عن تضامن الأردن قيادةً وشعباً مع الأشقَّاء الليبيين ووقوفه إلى جانبهم، حيث اوعز جلالة الملك عبدالله الثَّاني منذ بداية الكارثة الإنسانيَّة ببذل ما يُمكن للتخفيف من آثار المعاناة على الاشقاء الليبيين، من خلال تسيير طائرات للإغاثة وفريق للبحث والإنقاذ.
بدوره، ثمَّن السَّفير اللِّيبي جهود الأردن ومساندته للشَّعب اللِّيبي، لافتاً إلى أنَّ الأردن من أوائل الدُّول التي استجابت وقدَّمت العون والمساعدة.
كما أشاد البدري بجهود فريق البحث والإنقاذ الأردني التَّابع لمديريَّة الأمن العام، والذي ساهم منذ مباشرته العمل، إلى جانب فرق البحث والإنقاذ في ليبيا، في الكشف عن ناجين وإنقاذهم.


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