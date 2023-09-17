ترفيعات في الديوان الملكي (أسماء)

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية بإجراء تعيينات وترفيعات على عدد من الموظفين في الديوان الملكي.

ووفق الجريدة الرسمية، الأحد، فقد تقرر تعيين اياد محمد عبدالهادي بأدنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية اعتبارا من تاريخ 1-9-2023.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع علي جعفر الحنيطي إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى اعتبارا من تاريخ 1-9-2023.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع وصفي عبد الكريم القرعان إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية من الفئة الأولى اعتبارا من تاريخ 1-9-2023