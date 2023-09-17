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نشر جداول الناخبين المحدثة حسب مكان الإقامة .. أسماء

منذ ساعتين
نشر جداول الناخبين المحدثة حسب مكان الإقامة .. أسماء

وطنا اليوم:نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، جداول الناخبين المحدثة حسب مكان الإقامة، بحسب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الانتخاب الحالي وذلك بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني (117100) أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
ونوهت بأنه، وفي حال وجد الناخب بعد استعلامه عن دائرته الانتخابية أن في بياناته ما يستدعي التصويب أو التحديث التقدم بطلب لدى دائرة الأحوال المدنية، التي أعدت إجراءات مبسطة لتغيير مكان الإقامة وفقا لاحكام القانون والأنظمة المحددة لهذه الغاية.

للاطلاع على جداول الناخبين (اضغط هنا)


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