نقابة المهندسين تنفذ تجارب إخلاء مبانيها في 5 محافظات

وطنا اليوم:نفذت نقابة المهندسين الأردنيين، تجارب إخلاء داخل كافة مبانيها في العاصمة عمان، وفي مباني فروع النقابة في محافظات البلقاء والكرك ومأدبا والعقبة، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات والذي سيعمل على تنفيذ التمرين الوطني الميداني “درب الامان 3” يوم غد الاثنين، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.

وقال أمين عام نقابة المهندسين، المهندس علي ناصر، إن غرفة العمليات التي عملت النقابة على تشكيلها لمتابعة تنفيذ التمرين بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، قامت بتوزيع فرق داخل مباني النقابة لتدريب العاملين لدى كادر النقابة على عمليات الاخلاء والأمور الواجب اتباعها حال وقوع زلزال لا قدر الله، حيث أطلقت صافرات الانذار في كافة المباني وتم اخلاء كافة الكوادر الى مكان آمن.

وأشار المهندس ناصر إلى أن النقابة سخرت كافة امكاناتها وخبراتها واتخذت الاجراءات المناسبة ذات العلاقة بذلك الموضوع، حيث ستعمل على تزويد المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، بتقارير تقييم للمباني المتضررة من الزلازل، من خلال لجنة عليا لإدارة الازمات والكوارث في النقابة يرأسها نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وبعضوية مندوبين للنقابة في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات.

يذكر أن المركز الوطني للأمن وادارة الازمات أعلن صباح اليوم، عن بدء فعاليات التمرين الوطني درب الأمان ( 3 ) الذي ينفذه المركز صباح يوم غد الاثنين في تمام الساعة العاشرة، حيث سيستمر على مدار يومين للوقوف على مدى الإستعداد والجاهزية من قبل المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.

ويأتي التمرين لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات، وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة وكذلك التعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.

ويرافق التمرين عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وتواجد أمني في عدة مناطق حوالي الساعة العاشرة صباحا دون أن يؤثر على سير الحياة العامة