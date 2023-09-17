بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

لأوّل مرة في الأردن .. أورنج فايبر تقدّم التكنولوجيا الأحدث والأكثر تقدماً WiFi 6

منذ 23 ثانية
لأوّل مرة في الأردن .. أورنج فايبر تقدّم التكنولوجيا الأحدث والأكثر تقدماً WiFi 6

وطنا اليوم:أطلقت أورنج الأردن التكنولوجيا الأحدث في مجال إنترنت الواي فاي، WiFi 6، لأول مرّة في المملكة لتشمل جميع مشتركي أورنج فايبر، من خلال الأجهزة الأكثر تطوراً بتقنية WiFi 6 والتي تشمل أجهزة فايبر بوكس وموسّع شبكة للمنزل، بحيث يمنحان المشتركين تجربة مميزة من الإنترنت الموثوق والسريع، وذلك سعياً لإثراء تجاربهم واستباق ما يلبّي تطلعاتهم فيما يتعلّق بالإنترنت.
وتمتاز تقنية WiFi 6 الجديدة بتوفير سرعات أعلى عبر شبكة الـ WiFi في المنزل، مع تغطية أوسع وزمن استجابة أقلّ، فضلاً عن زيادة إمكانية ربط عدّة أجهزة بنفس الوقت مع ضمان كفاءة وجودة إنترنت عالية، ليحظى المستخدمون بتجربة استثنائية لجميع التطبيقات والاستخدمات الرقمية على الإنترنت التي تتضمن الألعاب الإلكترونية ومشاهدة الأفلام وتحميل الفيديوهات بسرعة وجودة عالية من خلال الأجهزة الداعمة، بما فيها الهواتف الذكية وأجهزة التابلت المتقدّمة.
وللتمتع بما تقدّمه هذه التقنية الجديدة، يمكن للمشتركين الجدد والحاليين بأورنج فايبر الاشتراك بخدمة الـ 6 WiFi بسعر 2.9 دينار شهرياً، حيث سيحصل المشترك على أجهزة جديدة وهي فايبر بوكس وموسّع الشبكة يتم تركيبها بدلاً من الأجهزة الحالية.
وبيّنت الشركة، كونها الرائد في سوق خدمة الفايبر، أن تقنية WiFi 6 تمثّل إضافة نوعية تمكّن زبائن أورنج فايبر من التمتع بتجارب لا مثيل لها، وذلك ضمن الجهود السبّاقة والمستمرة لتعزيز البنى التحتية وتقديم الحلول الأحدث والأفضل لتوفير التقنيات التي تلبي احتياجات وتطلعات الجميع، حيث أن الشركة أوّل من قدّم فايبر بسرعة 10000 ميجابت بالثانية في الأردن والمنطقة في العام 2023، فضلاً عن حصولها على شهادة أسرع إنترنت فايبر في الأردن للعام 2022 من SpeedChecker.
وأكّدت أورنج الأردن أنّ هذه الخطوة تعكس سعيها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول لإبقاء الجميع على اتصال بكل ما يهمهم وتقديم ما يعزّز تجارب الإنترنت، فضلاً عن حرصها على تمكينهم من الاستفادة من الإمكانات الرقمية المتطوّرة واهتمامها المتواصل بالجودة والسرعة والموثوقية والأمان.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:33

#عاجل عطلة رسميَّة في 27 أيلول بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشريف

15:28

رئيس مجلس الأعيان يدعو الحكومة لتغليظ عقوبات حمل السلاح

15:20

القيسي يجول في مواقع الفحيص السياحية

15:18

هل منع إيلون ماسك حرباً نووية بين روسيا وأوكرانيا؟

15:10

بعد حادثة المواطن الكويتي .. طرابزون لا تريد أن ترى سياحا عربا في شوارعها

14:58

هل تحولت اليوغا والتنمية البشرية إلى أداة للاحتيال؟

14:51

البياضي وسليمان يؤديان القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

14:46

اتفاقية لتطوير مناهج اللغة الإنجليزية لجميع الصفوف

14:41

الحبس 4 سنوات لـ3 أشخاص عذبوا حدثا في الزرقاء

14:06

واشنطن تُبلغ تل أبيب وقف السعودية اتصالات تطبيع العلاقات

13:59

صعوبات كبيرة في حصر أعداد الفلسطينيين المفقودين في ليبيا

13:59

مهيدات يشارك في جلسة حوارية لمؤتمر الصيادلة السادس عشر بعنوان “الرؤية المستقبلية لمهنة الصيدلة في عام ٢٠٣٠”

وفيات
والدة الزميل عبدالفتاح الكايد في ذمة اللهوفاة دكتور أردني في البوسنةوفيات الأحد 17-9-2023وفيات الجمعة 15-9-2023وفيات الخميس 14-9-2023