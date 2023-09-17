لأوّل مرة في الأردن .. أورنج فايبر تقدّم التكنولوجيا الأحدث والأكثر تقدماً WiFi 6

وطنا اليوم:أطلقت أورنج الأردن التكنولوجيا الأحدث في مجال إنترنت الواي فاي، WiFi 6، لأول مرّة في المملكة لتشمل جميع مشتركي أورنج فايبر، من خلال الأجهزة الأكثر تطوراً بتقنية WiFi 6 والتي تشمل أجهزة فايبر بوكس وموسّع شبكة للمنزل، بحيث يمنحان المشتركين تجربة مميزة من الإنترنت الموثوق والسريع، وذلك سعياً لإثراء تجاربهم واستباق ما يلبّي تطلعاتهم فيما يتعلّق بالإنترنت.

وتمتاز تقنية WiFi 6 الجديدة بتوفير سرعات أعلى عبر شبكة الـ WiFi في المنزل، مع تغطية أوسع وزمن استجابة أقلّ، فضلاً عن زيادة إمكانية ربط عدّة أجهزة بنفس الوقت مع ضمان كفاءة وجودة إنترنت عالية، ليحظى المستخدمون بتجربة استثنائية لجميع التطبيقات والاستخدمات الرقمية على الإنترنت التي تتضمن الألعاب الإلكترونية ومشاهدة الأفلام وتحميل الفيديوهات بسرعة وجودة عالية من خلال الأجهزة الداعمة، بما فيها الهواتف الذكية وأجهزة التابلت المتقدّمة.

وللتمتع بما تقدّمه هذه التقنية الجديدة، يمكن للمشتركين الجدد والحاليين بأورنج فايبر الاشتراك بخدمة الـ 6 WiFi بسعر 2.9 دينار شهرياً، حيث سيحصل المشترك على أجهزة جديدة وهي فايبر بوكس وموسّع الشبكة يتم تركيبها بدلاً من الأجهزة الحالية.

وبيّنت الشركة، كونها الرائد في سوق خدمة الفايبر، أن تقنية WiFi 6 تمثّل إضافة نوعية تمكّن زبائن أورنج فايبر من التمتع بتجارب لا مثيل لها، وذلك ضمن الجهود السبّاقة والمستمرة لتعزيز البنى التحتية وتقديم الحلول الأحدث والأفضل لتوفير التقنيات التي تلبي احتياجات وتطلعات الجميع، حيث أن الشركة أوّل من قدّم فايبر بسرعة 10000 ميجابت بالثانية في الأردن والمنطقة في العام 2023، فضلاً عن حصولها على شهادة أسرع إنترنت فايبر في الأردن للعام 2022 من SpeedChecker.

وأكّدت أورنج الأردن أنّ هذه الخطوة تعكس سعيها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول لإبقاء الجميع على اتصال بكل ما يهمهم وتقديم ما يعزّز تجارب الإنترنت، فضلاً عن حرصها على تمكينهم من الاستفادة من الإمكانات الرقمية المتطوّرة واهتمامها المتواصل بالجودة والسرعة والموثوقية والأمان.

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