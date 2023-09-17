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حملات للتأكد من شمول المعلمين في المدارس الخاصة بالضمان

منذ ساعتين
حملات للتأكد من شمول المعلمين في المدارس الخاصة بالضمان

وطنا اليوم:كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، عن أن المؤسسة تقوم حاليا بجمع بيانات وكشوفات المعلمين في المدارس من مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية، وذلك لغاية التأكد من التزام المدارس بشمول المعلمين العاملين لديها بالضمان الاجتماعي.
وقال القضاة الاحد، إن المؤسسة تتحقق من التزام جميع المنشآت بشمول العاملين لديها بمظلة الضمان الاجتماعي، وفي حال ثبتت أي تجاوزات او مخالفات بعد التدقيق مثل الالتزام بشمول كامل الأجر بالضمان، يتم تصويب أوضاع المنشآت المخالفة .
واشار القضاة الى ان حملات كوادر المؤسسة مستمرة بالتعاون مع وزارة العمل والجهات ذات العلاقة على كافة المنشآت، منوها الى أن عدد المدارس كبير جدا ويحتاج الى جهد وعمل كبير ولمدة طويلة، مبينا أن أي مخالفات على المنشأة يرتب عليها دفع الاشتراكات بأثر رجعي والغرامات حسب القانون


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