بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حادثة مأسويّة في اليمن: مصرع 7 نساء جرّاء صواعق رعدية

منذ 41 ثانية
حادثة مأسويّة في اليمن: مصرع 7 نساء جرّاء صواعق رعدية

وطنا اليوم:تسببت صواعق رعدية في مقتل 6 نساء ورجل غربي اليمن، في حين قضت امرأة في سيول أدت كذلك إلى تدمير عشرات المنازل، حسب ما أفادت به مصادر طبية ومحلية اليوم السبت.
وقال الطبيب حمزة سعيد، من مستشفى مديرية اللحية في محافظة الحديدة، “لقيت 6 نساء ورجل حتفهم، وأصيب 3 بجروح، جراء صواعق رعدية في مديرتي الليحة والزهرة” الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ونقلت وكالة “سبأ” عن مصادر محلية وفاة أسرة مكونة من 4 نساء، بينهن فتاتان، جراء صاعقة رعدية ضربت منزلهن في دير السليماني بمديرية اللحية.
وأشارت إلى وفاة مواطن وزوجته وشقيقته نتيجة صاعقة ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة، وأدت أيضا إلى إصابة 3 أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة وتم نقلهم للمستشفى.

جرف المنازل
وفي مديرية حيس القريبة الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة في محافظة الحديدة، تسببت سيول في جرف عشرات المنازل، حسب ما أفاد به مسؤول محلي فضل عدم الكشف عن هويته.
والجدير بالذكر أن اليمن غالبا ما يشهد سيولا جراء الأمطار الغزيرة وعواصف رعدية. ويوليو/تموز الماضي، تسببت عاصفة رعدية في عدن (جنوب) في إصابة 6 مسافرين في مطار المدينة بجروح، إثر انهيار واجهات زجاجية في المطار وتهدم جزء من سوره وتضرر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية.
وبدورها، قالت الأمم المتحدة إنه منذ بداية العام الحالي أدت تقلبات الطقس في اليمن إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص عن منازلهم.
وأضافت أنه من المتوقع أن تؤثر الأمطار الغزيرة المتوقعة على ما يقرب من مليوني نازح خلال الأسابيع المقبلة “مما يهدد الأرواح وسبل العيش


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:36

الداخلية تطلق وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية

11:30

والدة الزميل عبدالفتاح الكايد في ذمة الله

11:25

مخيم الأزرق: 61 % من اللاجئين أطفال

11:21

10 ملايين دينار لصيانة 553 مدرسة

10:40

العبادي: فريق الإنقاذ الأردني في ليبيا بخير

10:35

وفاة دكتور أردني في البوسنة

10:16

(8) قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات العمل لمحالهم في العاصمة

10:13

إعصار يقطع الكهرباء عن 130 ألف شخص في كندا

10:03

الفريق الاردني يتمكن من انقاذ حياة عائلة ليبية من تحت الانقاض

09:56

بدء فعاليات التمرين الوطني درب الأمان 3

09:42

وفيات الأحد 17-9-2023

09:36

تشكيلة مثيرة لفريق كرة قدم في الأردن

وفيات
والدة الزميل عبدالفتاح الكايد في ذمة اللهوفاة دكتور أردني في البوسنةوفيات الأحد 17-9-2023وفيات الجمعة 15-9-2023وفيات الخميس 14-9-2023