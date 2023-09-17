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إعصار يقطع الكهرباء عن 130 ألف شخص في كندا

منذ ساعة واحدة
إعصار يقطع الكهرباء عن 130 ألف شخص في كندا

وطنا اليوم:انقطعت الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في مقاطعتي نوفا سكوتيا، ونيو برونزويك شرقي كندا بعد إعصار ضرب المنطقة.
وبحسب موقع poweroutage.ca، لا يزال حوالي 119.6 ألف شخص بدون كهرباء في نوفا سكوتيا، وأكثر من 12.6 ألف في نيو برونزويك.
وفي وقت سابق، أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC) أن إعصار لي ضرب مقاطعة نوفا سكوتيا يوم السبت. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية وأمطار وفيضانات ساحلية


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