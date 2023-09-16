الروابدة والضمير، وزير لم يفكر بالتوزير، تسونامي البكار،نائب مدير المخابرات الاسبق زنونة ،هاتف طهبوب ،وزير: “مجرد عزومة”،عدنان السواعير على Threads ماقصة الايطالي؟ ، هل يجيب زيد نفاع..؟

وطنا اليوم – عاد مجهر وطنا اليوم الى تسليط عدساته على جلسات الصالونات السياسية والاقتصادية والبحث في اروقة الجلسات الاردنية ، مجسات وطنا اليوم التقطت العديد من اسرار المجالس فكان المجهر حاضراً

عبدالرؤوف الروابدة والضمير

روى رئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابدة، بحضور مجهر وطنا اليوم موقفا خلال حملة انتخابية سابقة له، إذ تجول في أحد المخيمات الفلسطينية، وقابله شاب يساري، ليسأله عن موقفه من الولايات المتحدة.

وقال الروابدة إن الاختلاف بين الجوابين يعود إلى تخيير المستمع بين “الضمير”، أو “الطحين والسكر”، مشيرا إلى أن المواقف لا تحقق مكاسب في الكثير من الأحيان.

وزير لم يفكر بالتوزير

الوزير السابق وسام الربضي ولم يفكر يومًا أن يصبح وزيرًا، الاّ أنّ مكالمة الرئيس السابق عمرالرزاز له غيرت الأفكار، فعرض عليها شغل منصب وزير التخطيط

تسونامي خالد البكار

حديث خالد البكار استمعت له وطنا اليوم قال فيه بان الدعوة للانخراط بالعمل الحزبي في الاردن كان يحتاج لتسونامي توعوي تنفذه الحكومة.

مرشحين بقوة

يتم التداول في صالونات سياسية بأسماء مرشحة لشغل مواقع متعددة في المرحلة المقبلة المهندس عبدالرحيم البقاعي السفير وليد ضياء الدين الرفاعي المهندس وليد المصري القنصل زيد نفاع.

نائب مدير المخابرات الاسبق زنونة

معالي الفريق المتقاعد زهير باشا زنونة، نائب مدير المخابرات الأسبق، قام قبل فترة بإهداء مكتبته الخاصة، إلى مكتبة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، التابعة لجامعة الحسين بن طلال في مدينة معان..

مجلس الفصل والوفيات ورفع حصانة

حصل في مجلس النواب التاسع عشر فصل نائبين هما أسامة العجارمة الذي حل بديلا منه النائب رمزي العجارمة، ومحمد عناد الفايز وحلت بديلا عنه النائب فليحة السبيتان، فيما رفع المجلس الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة.

وجمد النواب عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، حيث عاد الى القبة خلال الدورة الاستثنائية المنقضية، كما جمدوا عضوية النائب عبد الرحمن العوايشة لمدة أربعة اشهر وعاد للقبة خلال “الاستثنائية” أيضا.

وفقد المجلس النائب المرحوم حازم المجالي، وحلت بديلا منه النائب تمام الرياطي، كما فقد المجلس النائب المرحوم يسار الخصاونة الذي حل بديلا عنه النائب محمد العكور.

هاتف طهبوب

طالبت النائب الاسبق ديما طهبوب من الحكومة الاردنية حماية هاتفها من القرصنة والاختراق بعدما تعرض هاتفها لذلك عدة مرات.

هل يجيب زيد نفاع

أثارت استقالة رئيس مجلس الحكماء وأحد الأعضاء المؤسسين في حزب إرادة زيد نفاع من الحزب، الكثير من الجدل والتساؤلات خاصة فيما يتعلق بتوقيتها وأسبابها. بالعموم هنالك الكثير من الأسئلة التي لن يكون هنالك أفضل من زيد نفاع نفسه للإجابة عنها

وزير “مجرد عزومة”

وصف وزير الاقتصاد الاسبق الدكتور يوسف منصورخلوة البحر الميت لاستعراض مناسبة مرور عام على رؤية التحديث الاقتصادي بأنه “مجرد عزومة” ولا مبرر له وكان يمكن للحكومة استبداله بتقارير على وسائط التواصل.

النمر الحمراء

السيارات الحكومية اتبقى الى ساعات متأخرة باليل وهي تجوب شوارع العاصمة ومحافظات المملكة يوم الجمعة والعطل الرسمية النمرة الحمراء تتحرك دون اي رقابة ، هل سنرى رادع لهذه التجاوزات مستحيل.

عدنان السواعير على Threads

امين عام الحزب المدني الديموقراطي عدنان السواعير جرب تطبيق Threads هل نجح في ارضاء السواعير ؟ الذي قال : سنوات مع Twitter قضيت منهم ٥ موقف عن التغريد بسبب منشوراتي باللغة الايطالية (اوجهها نحو الرأي العام الايطالي) عن فلسطين ونعت دولة الاحتلال دومًا بما تستحق، رغم ذلك فقد تم إيقافي أكثر من مرة وفي اغلب الاحيان يتم شطب متابعيني، لذلك أتمنى للتطبيق الجديد النجاح، هذا ان كان ديمقراطيًا اكثر من الآخر، صراحة لا أملك هذا الأمل.

واضاف السواعير انه سيجرب Threads .