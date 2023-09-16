اهم مايمكن فعله عند الحدوث بهزة ارضية احمي نفسك ولا تنسى وسيلة الاتصال

وطنا اليوم – إحدى التعليمات الأساسيّة للسلامة من الزلازل هي الانبطاح على الأرض وتغطية الجسد بشيء صلب عند الشعور باهتزاز الأرض لتجنّب السقوط، أو الاحتماء تحت قطعة أثاث متينة، مثل طاولة أو مكتب، وحماية الرأس والرقبة، لتجنّب سقوط الأشياء الصلبة على الرأس.

عند حدوث الزلزال، وفي حال كنت في مكان داخليّ، فابق هناك، لا تركض إلى الخارج، فقد تكون عرضة لخطر سقوط الحطام أو الزجاج أو انهيار الهياكل، ويجب البحث عن مكان آمن بعيدًا عن النوافذ والمرايا والأشياء الثقيلة الّتي قد تسقط، وفي حال كنت في السرير، فابق هناك واحمي رأسك بأكثر من وسادة، وفي حال كنت بالخارج أثناء حدوث زلزال، فابتعد عن المباني ومصابيح الشوارع وأسلاك المرافق، وابحث عن منطقة مفتوحة بعيدًا عن الأشجار واللافتات وغيرها من الهياكل الّتي قد تنهار، وبمجرّد وصولك إلى هناك، انبطح على الأرض واحمي رأسك ورقبتك حتّى يتوقّف الاهتزاز.

إذا كنت تقود السيّارة عند وقوع زلزال، توقّف بأمان على جانب الطريق وتوقّف، وتجنّب التوقّف تحت الجسور أو الجسور أو بالقرب من المباني، لأنّها قد تنهار، وابق داخل سيّارتك مع ربط حزام الأمان حتّى يهدأ الاهتزاز، وبعد وقوع الزلزال، يجب توخّي الحذر، حيث قد تتضرّر الطرق والجسور.

غالبًا ما تتبع الزلازل هزّات ارتداديّة، والّتي يمكن أن تكون مدمّرة مثل الزلزال الأوّليّ، كن مستعدًّا للهزّات الارتداديّة واستمرّ في اتّباع إجراءات الهبوط والتغطية والثبات أثناء أيّ اهتزاز لاحق، إذ يمكن أن تحدث الهزّات الارتداديّة بعد ساعات أو أيّام أو حتّى أسابيع من وقوع الزلزال الرئيسيّ.

احتفظ بجهاز راديو يعمل بالبطّاريّة أو باليد لتبقى على اطّلاع بما يدور حولك، ستوفّر عمليّات البثّ في حالات الطوارئ معلومات مهمّة حول الزلزال والمخاطر المحتملة وتعليمات الإخلاء إذا لزم الأمر.

بعد توقّف الاهتزاز، افحص نفسك ومن حولك للتأكّد من عدم وجود إصابات، وقم بإجراء الإسعافات الأوّليّة إذا لزم الأمر واطلب الرعاية الطبّيّة في حالة الإصابات الخطيرة، وإذا كان بإمكانك القيام بذلك بأمان، فقم بمساعدة الآخرين الّذين قد يتعرّضون للإصابة أو المحاصرين، ولكن كن حذرًا من الهياكل والمخاطر غير المستقرّة.

قم بتقييم محيطك بعناية بحثًا عن المخاطر المحتملة، مثل تسرّب الغاز والحرائق والأضرار الهيكليّة، ثمّ قم بإيقاف تشغيل خطوط الغاز والمرافق الكهربائيّة إذا كنت تشكّ في حدوث تسرّب أو تلف، واستخدم طفّايات الحريق لإطفاء الحرائق الصغيرة، واتّصل بخدمات الطوارئ في حالة الحرائق الأكبر.

التحضير هو المفتاح، احتفظ بمجموعة أدوات الطوارئ المملوءة بالأساسيّات مثل الطعام والماء والمصباح اليدويّ والبطّاريّات ومجموعة الإسعافات الأوّليّة والمستندات المهمّة وأيّ أدوية ضروريّة.