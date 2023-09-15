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الميثاق في مدرسة السلط الثانوية احتفاءً بمئويتها

منذ 29 ثانية
الميثاق في مدرسة السلط الثانوية احتفاءً بمئويتها

وطنا اليوم:زار أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني يوم الامس الخميس وبرفقته أعضاء من المكتب السياسي في الحزب مدرسة السلط الثانوية ، للتهنئة بمرور مئة عام على تأسيسها ، وكان في استقبالهم مدير تربية السلط الدكتور حرب الحجاج ومدير المدرسة الدكتور علي الخريسات.
وقد بيّن المومني أن هذه الزيارة والتهنئة تأتي لأهمية هذا الصرح العلمي الكبير ( أم المدارس ) وصانعة الرجال ، ومنبع المعرفة ، وموئل الوطنية ، قلعة العلم والسياسة والأدب والفكر القومي النبيل.
معرباً عن تقدير الحزب لهذه المدرسة التي كانت مسرحاً للعمل السياسي في بدايات عهد الدولة، فقد كانت لكل أبناء الوطن والعروبة ،تشع بنور الفضيلة والتربية، مستذكرآ رجالات الأردن ممن تخرجوا ونهلوا منها العلم والثقافة والوطنية ،وهي منارة تدل على إرث الأردن العظيم ومؤسساته الرائدة التي بنت وخرجت الأجيال.
وقد تجّول الامين العام وأعضاء المكتب السياسي في أروقة المدرسة، وشرح لهم كل من الحجاج والخريسات عن هذه المرافق، واطلعوا على توثيق المدرسة لخريجيها من رجالات الأردن ومنهم رؤساء حكومات و وزراء و رؤساء مجالس نواب وأعيان وقادة جيش وقيادات في القضاء الأردني وغيرهم من أعلام شخصيات الوطن.
وتضمنت الجولة زيارة لبعض الصفوف المدرسية و تم تحية الطلاب اجيال المستقبل في حصصهم وتم التأكيد على دور العلم واهميته في مستقبلهم وبناء وطنهم بالعلم تُبنى الاوطان هذا وأن الحزب ومنتسبيه يشعرون بمهابة المكان ورفعة مكانه المعلم ، مستذكرين كيف أن هذا الصرح نقل إمارة شرق الاردن الى أنوار المعرفة والعلم.


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