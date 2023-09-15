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208 آلاف زائر لتلفريك عجلون منذ 3 أشهر

منذ ساعة واحدة
208 آلاف زائر لتلفريك عجلون منذ 3 أشهر

وطنا اليوم:أعلنت مدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري، عن عدد زوار تلفريك عجلون منذ بدء تشغيله قبل ٣ شهور.
وقالت الحياري في بيان صحفي اليوم الجمعة، إنّ أعداد زوار تلفريك عجلون وصل مع نهاية دوام اليوم الجمعه ٢٠٨ ألف زائر منذ تشغيله رسميا.
وأضافت الحياري أن التلفريك أصبح يشكل وجهة سياحية بامتياز من السياح ورواده محليا وخارجيا، مشيرة إلى أن التلفريك يشهد إقبالا متزايدا لخوض رحلة عبر عرباته في أحضان الطبيعة الخلابة والميزات النسبية السياحية التي تمتاز بها محافظة عجلون


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