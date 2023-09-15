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بمشاركة أردنية.. اختتام فعاليات النجم الساطع 2023 في مصر

منذ ساعة واحدة
بمشاركة أردنية.. اختتام فعاليات النجم الساطع 2023 في مصر

وطنا اليوم:اختتمت في جمهورية مصر العربية الشقيقة، أمس الخميس، فعاليات تمرين النجم الساطع المشترك بحضور رئيس أركان الجيش المصري، والمساعد للعمليات والتدريب في القيادة العامة للقوات المسلحة.
وهدف التمرين الذي استمر 14 يوماً إلى تعزيز العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين القوات المسلحة الأردنية والقوات الشقيقة والصديقة المشاركة، وتبادل الخبرات، وتطوير قدرة المشاركين على الاستجابة السريعة للأعمال الإرهابية التقليدية وغير التقليدية.
واشتمل التمرين على تطبيقات عملياتية وتعبوية مختلفة، في مكافحة المجموعات الإرهابية المنظمة وتحرير الرهائن، القتال في المناطق المبنية، اقتحام السفن المشتبه بها، عمليات الإغارة والاقتحام، الإنزال بالحبل من الطائرات العامودية، الإنزال المظلي لتطويق الأهداف، وتهيئة الظروف المناسبة لقوة الهجوم الرئيسة، وبإسناد من الطائرات العمودية وطائرات الاستطلاع والطائرات المقاتلة نوع F16.
حضر التمرين عدد من كبار الضباط في الجيوش المشاركة والمراقبين والملحقين العسكريين في جمهورية مصر العربية الشقيقة


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