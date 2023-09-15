مصدر يوضح حقيقة عودة تطبيق تيكتوك في الأردن

وطنا اليوم:بعد تداول أنباء عن عودة عمل منصة تيك توك في الأردن دون حاجة إلى تطبيق “VPN”، أكد مصدر قريب من المفاوضات مع المنصة، أن خطأ تقني وراء عودة التطبيق على بعض خطوط إحدى شركات الاتصالات، لافتا إلى عدم التوصل إلى اتفاق مع المنصة حتى اللحظة.

وأشار المصدر إلى معالجة الخطأ التقني على الفور لإعادة تعطيله مجددا.

وتناقل منذ عصر الجمعة مستخدمو منصات تواصل اجتماعي في الأردن أنباء عن عودة عمل منصة “تيك توك” بعد إيقافها في السادس عشر من كانون الأول من العام الماضي.

وكان وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، صرح في وقت سابق ، أن التواصل والحوار قائم مع إدارة منصة تيكتوك.

وأضاف أن “الحوار مستمر وليس لدينا أي قيود على أي وسيلة تواصل اجتماعي، والاردن يعتمد الانفتاح منذ بداية التسعينات أي في بداية ثورة الكمبيوتر والانترنت ولم يتم حظر أي شيء، وسياستنا الانفتاح لكن من دون المساس باستقرار المجتمعات”.

وكان تقرر إيقاف تطبيق تيكتوك في 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بعد نشر فيديوهات تحرّض على الفوضى