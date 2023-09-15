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الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا

منذ دقيقة واحدة
الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا

وطنا اليوم:أدى الأردنيون عقب صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح الضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب والإعصار دانيال في ليبيا.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور علي الدقامسة، إن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور أحمد الخلايلة قرر إقامة صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة في جميع مساجد الأردن على أرواح الضحايا والشهداء الذين قضوا نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب مدن ومناطق في المملكة المغربية، والفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال الذي ضرب بعض المدن والمناطق في دولة ليبيا وذهب ضحيتهما آلاف الضحايا والشهداء من المواطنين في البلدين الشقيقين.

فيضانات ليبيا
ولا تزال ليبيا تحت وطاة الصدمة عقب الفيضانات الكارثية التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين ودمرت مدينة درنة في شرق ليبيا.
من جهته، توقع رئيس بلدية درنة، عبد المنعم الغيثي، أن تتجاوز أعداد الوفيات في المدينة الليبية 20 ألف شخص.
وكانت العاصفة “دانيال” ضربت المنطقة بعد ظهر الأحد، وتساقطت أمطار غزيرة جدا تسببت بانهيار سدين قريبين من درنة، فتدفقت المياه في المدينة جارفة معها الأبنية والناس. وجُرف العديد منهم الى المتوسط، بينما شوهدت جثث على شواطئ مليئة بالحطام.

زلزال المغرب
وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، كشف في وقت سابق الأحد، عن رصد هزات أرضية ارتدادية ضربت المغرب عقب الزلزال المدمر، على بعد 77 كيلومترًا جنوب غربي مراكش.
وأشار المركز إلى أن هزة ارتدادية ضربت جنوب غربي مراكش، الساعة التاسعة بتوقيت المغرب من صباح الأحد، كانت هي التاسعة خلال الـ35 ساعة الماضية، عقب وقوع الزلزال المدمر فجر السبت.
تضم مدينة مراكش، الأكثر تضررا بالزلزال، العديد من المباني الحجرية القديمة التي تعود للقرن الحادي عشر


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