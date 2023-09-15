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القوات المسلحة وسلطة وادي الأردن توقعان مذكرة تفاهم

منذ دقيقة واحدة
القوات المسلحة وسلطة وادي الأردن توقعان مذكرة تفاهم

وطنا اليوم:وُقعت في مديرية سلاح الهندسة الملكي مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة وسلطة وادي الأردن.
وتهدف المذكرة التي وقعها مندوباً عن القوات المسلحة مدير سلاح الهندسة الملكي وعن سلطة وادي الأردن أمينها العام، إلى تنفيذ وصيانة منشآت الحصاد المائي بمختلف التقنيات، وتنظيف رسوبيات السدود، وتنفيذ حواجز وأي تقنيات للحماية من الفيضانات لجميع منشآت الحصاد المائي والسدود في مختلف مناطق المملكة.
ويأتي توقيع المذكرة لتمكين سلطة وادي الأردن من تنفيذ خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تقليل الفاقد المائي وزيادة كفاءة استخدام المصادر المائية، مما ينعكس إيجاباً على المخزون المائي للسدود ومشاريع الحصاد المائي.
يشار إلى أن التعاون ما بين سلطة وادي الأردن وسلاح الهندسة الملكي مستمر؛ نظراً لما يتميز به السلاح من كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على إنجاز الأعمال التي تتطلب جهوداً فائقة ومهارات عالية وخبرات فنية مميزة


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