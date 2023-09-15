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المرصد الأردني : لم نسجل هزات أرضية خلال الـ24 ساعة

منذ 3 ساعات
المرصد الأردني : لم نسجل هزات أرضية خلال الـ24 ساعة

وطنا اليوم:أكد مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، أن المرصد لم يسجل هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال سويدان إن مرصد الزلازل الأردني يقوم كغيره من مراصد الزلازل العالمية برصد الأحداث الزلزالية على مدار الساعة.
وأوضح سويدان أن آخر نشاط زلزالي سجله مرصد الزلازل الأردني سُجل في 28 آب، حيث سجلت هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر، شمال شرق مدينة ذيبان في محافظة مأدبا، وقعت على عمق 7 كلم، ويعد من الزلازل الضعيفة والتي قد يشعر بها بعض المواطنين القريبين من موقع الزلزال.
وأشار إلى أنه يوجد أكثر من 20 محطة لرصد الحركة الزلزالية موزعة في معظم المدن الرئيسية والمناطق والمنشآت الاستراتيجية في الأردن، حيث تقوم بتسجيل النشاط الزلزالي ومن ثم نقوم بتحليله واستخراج النتائج.
ويعرف الزلزال بأنه ارتعاش وتحرك وتموج عنيف في صخور القشرة الأرضية بسبب تحرر الطاقة المختزنة في صخورها نتيجة للنشاط التكتوني وما يحدثه من إزاحات عمودية وافقية بين صخورها عبر الصدوع بفعل الضغوطات المستمرة عليها، والغالبية العظمى من الزلازل تحدث على حدود الصفائح على اختلاف نوع حركة هذه الصفائح سواء كانت تصادمية أو انزلاقية (تماسية) أو تباعدية


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