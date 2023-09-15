فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة يبدأ بمهمته الإغاثية في ليبيا

وطنا اليوم:التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة الذي وصل إلى ليبيا للمشاركة في عمليات الإغاثة عقب كارثة إعصار “دانيال”.

وقال الدبيبة للفريق الفلسطيني: “ألمنا ألمكم، وألمكم ألمنا. نحن نشعر بجميع مشاعر الشعب الفلسطيني وأحاسيسه”، متمنيا لأعضاء الفريق “التوفيق في مهمتهم الصعبة”.

كما شكر الشعب الفلسطيني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكل أعضاء الفريق والحكومة، وأضاف: “لقد كفيتم ووفيتم.. وإن شاء الله نرد المعروف في الفرح وليس الحزن”.

ولفت إلى أن “وجود الطاقم الفلسطيني له أبعاد أخرى، ودلالات كبيرة جدا، ويدل أننا لا يمكن أن ننسى فلسطين”.

ويضم الفريق 34 مشاركاً من الدفاع المدني ووزارة الصحة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي “بيكا”، من ذوي الخبرة الواسعة في عمليات الإنقاذ، وسيشارك مع فرق الإنقاذ الليبية والدولية في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات والعون.

يذكر أن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة شارك في عمليات إنقاذ المنكوبين في تركيا وسوريا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في 6 شباط/ فبراير من العام الجاري