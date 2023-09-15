بعد الزلزال المدمّر.. سيول عارمة تجتاح شرقي المغرب

وطنا اليوم:فيما لا تزال العديد من المناطق المنكوبة في المغرب تعاني من آثار الزلزال المدمر، اجتاحت سيول عارمة شرقي البلاد غمرت المساكن والمتاجر وجرفت الممتلكات والسيارات في الشوارع.

وشهدت مناطق شرق المغرب ، الخميس هطولا غزيرا للأمطار، مأ أدى إلى تشكل سيول عارمة جرفت السيارات في الشوارع، وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية المغربية.

وقالت إن المغرب شهدت تأثرا بكتل هوائية باردة في الأجواء العليا، ما أدى إلى تكون سحب غير مستقرة وهطول زخات رعدية في مناطق شرق البلاد، وجبال الأطلس الكبير والمتوسط، وسفوح الجنوب الشرقي، ورافقت الأمطار رياح معتدلة وقوية في شمال شرق البلاد.

سيول جارفة

وبحسب الأرصاد المغربية، بلغت كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ12 ساعة الماضية 20 ملم في الراشيدية، و12 ملم في جرسيف، و11 ملم في إفران، و10 ميلم في تازة، و5 ملم في وجدة، و2 ملم في بوعرفة.

وتشكلت سيولا جارفة في مناطق، تسببت بانقطاع الطرق، في الوقت الذي أظهرت فيه فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي السيول وهي تجرف السيارات في الشوارع، وسط محاولات السكان السيطرة على الوضع