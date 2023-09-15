وكأنها كارثة هوليوودية .. دمار هائل في درنة واتجاه للإخلاء الكامل

وطنا اليوم:كأنه الطوفان العظيم” بتلك الكلمات وصف ناجون مصريون كارثة السيول التي جرفت مناطق بأكملها في شرق ليبيا.

لحظات رعب عاشها هؤلاء المصريون خلال الفيضانات التي ضربت الشرق الليبي مخلفة أكثر من 11 ألف قتيل، فيما لا يزال نحو 20 ألفاً في عداد المفقودين.

قالوا إن الوضع في مدينة درنة كان كارثياً، فارتفاع الأمواج وصل إلى 10 أمتار وكانت الأمطار والسيول تشبه الطوفان، “ما جعل الموت يحاصر الجميع ويطبق على رقابهم”.

وتتواصل عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث من بين الحطام في مدينة درنة الليبية المنكوبة، وذلك في وقت وصل فيه عدد الضحايا حتى الآن، بحسب “الهلال الأحمر الليبي”، إلى أكثر من 11 ألف شخص.

وكشف عمال إغاثة عن الأزمات التي واجهتهم بمجرد وصولهم إلى المدينة الواقعة في الشرق الليبي، حيث أشار تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، إلى أن الوضع كان “في غاية السوء، وطريقة إدارة الأزمة كانت سيئة”.

وقال أحد الأشخاص الذين وصلوا درنة، الأربعاء، ضمن وفد من مدينة مصراتة، إن ما وجده لحظة وصوله كان “أشبه بفيلم هوليوودي عن الكوارث”.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس”، قد نقلت عن الهلال الأحمر الليبي، الخميس، أن حصيلة القتلى جراء الفيضانات في درنة، ارتفعت إلى 11300 قتيل، فيما تستمر جهود الإنقاذ.

كما صرح الأمين العام للمنظمة، مرعي الدرسي، بأن هناك “أكثر من 10 آلاف مفقود” في المدينة الساحلية حتى الآن.

وواصل علي الشنطي (29 عاما)، حديثه للصحيفة الأميركية، قائلا إن جهود الاستجابة للدمار الذي خلفته الفيضانات وانهيار السدين في درنة جراء الإعصار، كانت “غير منظمة”.

وأضاف الشاب الذي كان يعمل ضمن فرق الهلال الأحمر التي تبحث عن الناجين: “الوضع لا يزال سيئا، وهنا للأسف سوء إدارة للأزمة. نعاني في ليبيا من تراجع في القدرة على إدارة الأزمات، والعمليات على الأرض ليست منظمة”.

وكشف وزير الخارجية في الحكومة التابعة لبرلمان شرق ليبيا، عبد الهادي الحويج، أن “ثلث مدينة درنة تقريبا سوي بالأرض”.

وأضاف ، أن “درنة تعرضت لكارثة غير مسبوقة”، لافتا إلى أن “العديد من السدود انهارت، فيما سقطت 5 جسور في المدينة”.

وكشف مصدر طبي ، أن السلطات الليبية تفكر في إخلاء درنة بالكامل، وقطع الطريق أمام دخول فرق المتطوعين.

وأرجع المصدر هذا الأمر إلى:

الجيش يرغب من وراء ذلك في ترك المجال أمام قوات الإغاثة المرابطة في درنة من إنجاز عملها بالشكل الأمثل، وتوفير الأجواء المناسبة للعمل والبحث والتحرّي.

قوات الإغاثة الموجودة تتبع دول الإمارات ومصر وتركيا، ونجحت بالفعل في أداء مهمتها، واليوم “كان مثمرا جدا، وأنقذت العشرات”.

الجيش وفّر أماكن لحفظ مواد الإغاثة عبر مطار الأبرق في مخازن كبرى يشرف عليها.