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المغرب يعلن برنامجا لإعادة الإيواء ومساعدات مالية بعد الزلزال المدمر

منذ ساعة واحدة
A man who lost his wife and daughter in the earthquake sits in what used to be his home, in the town of Amizmiz, outside Marrakech, Morocco, Thursday, Sept. 14, 2023. King Mohammed VI's cabinet said in a statement that the government would fund rebuilding for people from roughly 50,000 homes that were damaged or destroyed by allocating cash depending on the level of destruction. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

وطنا اليوم:أعلن المغرب، الخميس، برنامجا لإعادة الإيواء يشمل في مرحلة أولية نحو 50 ألف مسكن دمرها الزلزال الذي هز المملكة ليل الجمعة-السبت، إضافة إلى “مبادرات لإعادة الإعمار”، وفق ما أفاد بيان للديوان الملكي.
وقال البيان إن الملك محمد السادس ترأس اجتماعا في الرباط تم خلاله تقديم “النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء”.
وتشمل هذه النسخة الأولية بحسب البيان “نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة” من الزلزال الذي ضرب أقاليم مجاورة لمدينة مراكش (وسط)، تضم في معظمها قرى جبلية نائية.
ولم يعلن بعد رسميا عن مجموع الأسر التي خسرت بيوتها بسبب الكارثة، التي خلفت نحو 3000 قتيل على الأقل.
يشمل البرنامج “مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد”، فضلا عن “فضاءات استقبال مهيأة وتتوافر على كل المرافق الضرورية”، بتعليمات من الملك.
وفي موازاة ذلك “ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30.000 درهم (نحو 2900 دولار) للأسر المعنية”.
وأعلن أيضا عن “مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي”.
ومن “المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا”، وفق المصدر نفسه.
سيتم تمويل هذا البرنامج من خلال “الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية”، بالإضافة إلى “المساهمات الواردة من الفاعلين الخواص والجمعويين، وكذا الدول الشقيقة والصديقة التي ترغب في ذلك”.
من جانب آخر، أفاد بيان الديوان الملكي أن العاهل المغربي أمر بإحصاء الأطفال اليتامى بسبب الزلزال، و”منحهم صفة مكفولي الأمة”.
وشدد على أن “تكون الاستجابة قوية، سريعة، واستباقية مع احترام كرامة الساكنة”.
والزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية)، هو أقوى هزّة يتمّ قياسها في المغرب على الإطلاق


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