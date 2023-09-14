بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

أجواء مناسبة للرحلات نهاية الأسبوع

منذ 27 ثانية
أجواء مناسبة للرحلات نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:تستمر الأجواء معتدلة الحرارة و درجات الحرارة ضمن مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتكون الاجواء مناسبة للرحلات، وفقاً للنشرات الجوية الدورية الصادرة عن “طقس العرب”.
و في التفاصيل، يتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً في المملكة، و تكون الأجواء مُعتدلة و خاصة في المناطق الجبلية العالية، في حين تكون حارة بشكل اعتيادي في مناطق الأغوار و البحر الميت و العقبة، و تكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، و تتراوح العظمى في العاصمة عمان و المدن الأردنية خلال هذين اليومين إلى حدود 27-30 مئوية، في حين تكون في مُنتصف الثلاثينيات عموماً في الأغوار و البحر الميت و العقبة.
أما خلال ساعات الليل، فتكون الأجواء لطيفة بوجه عام في أغلب المناطق، و مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية لاسيما مع ساعات الليل المُتأخرة، و تتراوح الصغرى بحدود 17-19 درجة مئوية في العاصمة و أغلب المدن الأردنية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:12

طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة

20:01

مهيدات : نسعى لتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية

19:57

حملات لمكافحة التسول في المناطق الساخنة بعمان

19:52

وقف حفرية لمشروع سكني أدت لانهيار جدار مجاور في إربد

19:35

السفارة المغربية بالأردن تعلن آلية التبرعات لتداعيات الزلزال

19:31

جمعية البنوك: أكثر من 600 مليون دينار قروض السيارات للأفراد في 2022

19:26

وزير السياحة والآثار يستقبل سفير الفاتيكان وممثل البابا لدى المملكة

19:23

المهندسين: كودة البناء في الأردن مصممة لمقاومة زلازل بقوة 6.2

19:17

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلين عن مادبا

19:13

ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الكرك

18:06

مركز تطوير الاعمال ينهي المرحلة الاولى تمهيدا لاختيار مشاريع ريادية لشباب ادر وحمود وشيحان والجديده شمال الكرك

18:01

نقابة صيادلة الأردن تعقد مؤتمرها السادس عشر في العاصمة عمّان

وفيات
وفيات الخميس 14-9-2023وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023