أجواء مناسبة للرحلات نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:تستمر الأجواء معتدلة الحرارة و درجات الحرارة ضمن مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتكون الاجواء مناسبة للرحلات، وفقاً للنشرات الجوية الدورية الصادرة عن “طقس العرب”.

و في التفاصيل، يتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً في المملكة، و تكون الأجواء مُعتدلة و خاصة في المناطق الجبلية العالية، في حين تكون حارة بشكل اعتيادي في مناطق الأغوار و البحر الميت و العقبة، و تكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، و تتراوح العظمى في العاصمة عمان و المدن الأردنية خلال هذين اليومين إلى حدود 27-30 مئوية، في حين تكون في مُنتصف الثلاثينيات عموماً في الأغوار و البحر الميت و العقبة.

أما خلال ساعات الليل، فتكون الأجواء لطيفة بوجه عام في أغلب المناطق، و مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية لاسيما مع ساعات الليل المُتأخرة، و تتراوح الصغرى بحدود 17-19 درجة مئوية في العاصمة و أغلب المدن الأردنية