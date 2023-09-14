السفارة المغربية بالأردن تعلن آلية التبرعات لتداعيات الزلزال

وطنا اليوم:أعلنت سفارة المملكة المغربية في عمان، وتنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، أصدر مجلس الحكومة، بإحداث “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي تعرضت له مناطق في المملكة.

ووفق بيان للسفارة اليوم الخميس، فإنه متاح للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالمملكة الأردنية الهاشمية الراغبين تقديم تبرعات مالية للصندوق المذكور القيام بما يلي:

– الحساب المصرفي الدولي للمستفيد:

MA64 001 810 007800020110620318

– اسم المستفيد: الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية

– بنك المستفيد: بنك المغرب

– سويفت: BKAMMAMR

– الغرض من التحويل: المساهمة في الصندوق الخاص رقم 126

يمكن للمساهمين دفع مساهماتهم بواسطة البطاقة البنكية عبر البوابة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة (www.tgr.gov.ma).

كما يمكن للمساهمين دفع مساهماتهم نقدا أو عن طريق شيكات مصـرفية للعون المحاسب لدى هذه البعثة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشيكات المصـرفية تحرر في اسم العون المحاسب للسفارة، ويتم تسليم إيصال بالدفع بالنسبة للمساهمات المقدمة نقدا أو تصـريح بالدفع بالنسبة للمساهمات المقدمة عن طرق الشيكات المصرفية