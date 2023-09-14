وزير السياحة والآثار يستقبل سفير الفاتيكان وممثل البابا لدى المملكة

وطنا اليوم:استقبل وزير السياحة والآثار مكرم مصطفى القيسي، في مكتبه، اليوم الخميس، سعادة سفير الفاتيكان وممثل قداسة البابا في المملكة الأردنية الهاشمية السيد جيوفاني بيترو دالتوزو.

واستعرض القيسي خلال اللقاء الذي حضره، أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومن الدائرة الأوروبية في وزارة الخارجية رشا شومان، العلاقات السياحية التي تربط المملكة بالفاتيكان وأهمية تطويرها، خصوصا ما يتعلق بالسياحة الدينية المسيحية.

وقدم القيسي شرحا لخطط الوزارة، والتي تتضمن ربط المواقع الخمسة المعتمدة من قبل الفاتيكان والواقعة على درب الحج المسيحي، وهي المغطس و مكاور وجبل نيبو ومارالياس وكنيسة سيدة الجبل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من ربط الجزء الأول من المسار بين موقع المغطس وموقع جبل نيبو بطول 16 كيلومترا، فيما يجري التخطيط لربط جبل نيبو بمكاور التي تحظى بأهمية دينية لدى الحجاج المسيحين، الى جانب إعادة تأهيل القلعة والكنيسة البيزنطية في القرية التراثية.

وأكد السفير دالتوزو اعتزازه بالنموذج الذي يقدمه الأردن في العيش المشترك، مشيرا إلى أن قداسة البابا قد أعلن أن عام 2025 عام مقدس، وأن الفاتيكان ستقوم بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار على ابراز دور الأردن وإبراز أهمية الحج المسيحي إلى الأردن تحديدا، مبديا استعداد الفاتيكان للتعاون مع الأردن في هذا الخصوص.