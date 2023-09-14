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الميثاق الوطني يعقد لقاءً استقطابيًا حاشداً في لواء الرصيفة

منذ ساعة واحدة
الميثاق الوطني يعقد لقاءً استقطابيًا حاشداً في لواء الرصيفة

وطنا اليوم:عقد حزب الميثاق الوطني لقاءً استقطابيًا حاشداً ولتفقد افتتاح المقر لكونه بمراحله النهائية في لواء الرصيفة بحضور رئيس المكتب المركزي الدكتور يعقوب ناصر الدين ورئيس المكتب السياسي الدكتور محمد المومني وعددًا من أعضاء المكتب السياسي.
وقد عبّر قياديو الحزب عن مدى اهتمامهم بلواء الرصيفة، واعتزازهم بهذا الحضور المهيب من قبل أعضاء ومؤازري الحزب في لواء الرصيفة .
واثنى الحضور على ثوابت حزب الميثاق الوطني التي لا تخضع لأي مساومة او جدال وهي ( ديننا وعرشنا وجيشنا ووحدتنا الوطنية وفلسطين وقدس الاقداس ) .


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