إجراءات صحية للوقاية من حشرة النمر الآسيوي في إربد

وطنا اليوم:قال مدير التربية والتعليم للواء بني كنانة الدكتور محمد غزلان بعد ورود شكوى بتعرض طالبات للدغ من قبل النمر الاسود احد انواع النمل الاسيوي باشرت مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على سلامة الطلبة، بعد ان لوحظ وجود حشرة النمر الآسيوي في أحد المدارس مدرسة ابو اللوقس الاساسية المختلطة،

وأضاف غزلان انه تم تعليق دوام الطلبة بالتنسيق مع الحاكمية الإدارية والبلدية والصحة والمركز الأمني والمجتمع المحلي ومركز الأمراض الطفيلية بعد الحصة الثانية لعمليات رش المدرسة لمنع انتشار هذه الحشرة، ولتوفير البيئة الصحية الملائمة،مؤكدا على أن يعود الطلبة لمدرستهم صباح يوم الأحد الموافق 17/ 9 / 2023م.

وطمأن مدير التربية والتعليم أولياء الأمور واكد حرص و على سلامة أبنائهم، وستعمل المديرية على توزيع نشرات وبروشورات وورشات توعية.

وقال مدير مركز الأمراض الطفيلية علي بني خالد إن هذه الحشرة كالبعوض العادي لا تنقل العدوى وتتواجد على المياه العذبة وتنتشر في بلدان الشرق الأوسط وتسبب حكة واحمرار الجلد وانتفاخه.

وكان قد تعرض ثلاث طالبات من مدرسة ابو اللوقس للدغ من ما يسمى النمر الاسود وهو نوع من انواع النمل الاسيوي تم مراجعة المركز صحي حريما إثر تأثرهن بوخزة هذه الحشرة وتم اتخاذ الاجراؤات الطبية للازمة وغادرن الى بيوتهم