الأردن يقيم صلاة الغائب على ضحايا زلازل المغرب وفيضانات ليبيا

وطنا اليوم:دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الخميس، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة، إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الظهر ليوم الجمعة، على أرواح آلاف الضحايا الذين قضوا نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب والفيضانات التي اجتاحت ليبيا.

جاء ذلك، في تعميم صادر عن وزير الأوقاف محمد الخلايلة، الخميس، وجهه لمدراء مديريات الأوقاف في المملكة.