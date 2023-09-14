إطلاق موسم قطف التمور الأردني 2023

وطنا اليوم:أطلق وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، موسم قطف التمور الأردني 2023 من الشونة الجنوبية، مبينا أن قطاع التمور أصبح ذا قيمة اقتصادية كبيرة، إذ يشغل أكثر من 10 آلاف موظف في مختلف التخصصات.

وأضاف أن صادرات الأردن من التمور تصل إلى 50 مليون دولار، فيما يتوسع هذا القطاع، حيث وصلت المساحات المزروعة بأشجار النخيل إلى 45 ألف دونم، ويغطي إنتاج الأردن من تمر المجهول 15% من الطلب العالمي.

وأشار الحنيفات إلى أن الوزارة قدمت لهذا القطاع الدعم والتمويل المباشر من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي عبر قروض ميسرة بدون فائدة ومنخفضة الفائدة، إضافة إلى المتابعة الدائمة من خلال حماية المنتج المحلي ومكافحة الآفات مثل سوسة النخيل، بالإضافة إلى فتح مسارات تسويقية من خلال شركة التسويق الزراعي والتنسيق والمتابعة.

وأكد أن الأردن عمل مع الدول على زيادة صادرات التمور إضافة إلى ترويج التمور عبر المهرجانات المحلية ومهرجان التمور الأردنية السنوي الذي يأتي بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية.

رئيس جمعية التمور أنور حداد قال إن رمزية هذا اليوم تمثل دائما بداية موسم جديد وتجديد عهد المزارعين بمواصلة العمل لإنتاج غذاء آمن وعالي القيمة. للأردنيين والأسواق الخارجية.

وأضاف أن هذا القطاع يتطور بشكل سريع لزيادة الإنتاج والإنتاجية والجودة، مؤكدا أن الطلب على التمور الأردنية يتزايد في السوق العالمية عاما بعد عام، وأن احترافية المزارعين في تحسين إنتاجهم تزداد عاما بعد عام.

وأكد حداد أن الجمعية والوزارة يعملان يداً بيد لتطوير هذا القطاع والارتقاء به إلى المستوى الذي يليق بالمنتج الزراعي الأردني.

وحضر الإطلاق رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب محمد العلاقمة، ومتصرف الشونة الجنوبية علي الحيصة ومتصرف دير علا علي المواس، رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، وعدد من مزارعي التمور