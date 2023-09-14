بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

البدء باستقبال طلبات المنح الدراسية بالأكاديميات العسكرية الأمريكية

منذ ساعة واحدة
البدء باستقبال طلبات المنح الدراسية بالأكاديميات العسكرية الأمريكية

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية التدريب العسكري، عن البدء باستقبال طلبات الطلاب (ذكور+ إناث) الراغبين بالاستفادة من المنح الدراسية التنافسية في الأكاديميات العسكرية الأمريكية للحصول على درجة البكالوريوس بإحدى التخصصات الهندسية خلال شهر حزيران 2024 ولمدة (4) سنوات.
وبحسب الإعلان: يتم تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لطلبات تجنيد الضباط إعتباراً من يوم الخميس الموافق 14/9/2023 ولغاية 21/9/2023 للاطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الإلكتروني لقيمة الطلب عبر تطبيق (إي فواتيركم EFAWATEERCOM) يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للطلبات عبر الرابط ( TAJNEED.JAF.MIL.JO ).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:04

الأزمات : لا تعطيل للحركة بالتزامن مع تمرين درب الأمان

14:55

الخصاونة يترأس اجتماعا لإقرار مسوَّدات كودات البناء المرتبطة بالتغيُّر المناخي

14:51

80 % إشغال فنادق العقبة والبحر الميت نهاية الأسبوع

14:29

البنك العقاري المصري العربي يطلق حملته السنوية للتبرع بالدم تحت عنوان نقطة دم = حياة 

14:20

بعد صمت 60 عاماً.. مرافق كيندي يفجر مفاجأة بشأن اغتياله

14:15

لمن يدعي انه فوق القانون …

14:12

إطلاق موسم قطف التمور الأردني 2023

14:07

الأمن العام: القبض على 22 تاجراً ومروجاً للمخدرات

14:01

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الأحد المقبل

13:58

المنازل والحكومة يستهلكان 48% من كهرباء الأردن

13:12

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر تغذيه سريريه وحميات / كلية العلوم الطبية المساندة‎

13:10

شاغر وظيفي في جامعة فيلادلفيا‎

وفيات
وفيات الخميس 14-9-2023وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023