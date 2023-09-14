البدء باستقبال طلبات المنح الدراسية بالأكاديميات العسكرية الأمريكية

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية التدريب العسكري، عن البدء باستقبال طلبات الطلاب (ذكور+ إناث) الراغبين بالاستفادة من المنح الدراسية التنافسية في الأكاديميات العسكرية الأمريكية للحصول على درجة البكالوريوس بإحدى التخصصات الهندسية خلال شهر حزيران 2024 ولمدة (4) سنوات.

وبحسب الإعلان: يتم تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لطلبات تجنيد الضباط إعتباراً من يوم الخميس الموافق 14/9/2023 ولغاية 21/9/2023 للاطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الإلكتروني لقيمة الطلب عبر تطبيق (إي فواتيركم EFAWATEERCOM) يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للطلبات عبر الرابط ( TAJNEED.JAF.MIL.JO ).