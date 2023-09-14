بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

خبير بيئي: الزلازل تؤكد دخول الأرض مرحلة الغليان

منذ ساعتين
خبير بيئي: الزلازل تؤكد دخول الأرض مرحلة الغليان

وطنا اليوم:كشف خبير بيئي عن الأسباب المناخية التي أدت إلى الزلازل التي شهدها العالم ابتداءً بزلزال سوريا وتركيا وانتهاءً بزلزال المغرب، مفسراً ذلك بأن الأرض دخلت مرحلة الغليان.
وأوضح الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، أن العام الماضي شهد أكبر عدد حرائق غابات في كاليفورنيا وكندا، واصفاً تلك الظواهر بأنها «مقدمات مناخية» لظواهر جامحة.
وقال علام، خلال لقائه أمس في قناة «دي إم سي»، إن سرعة الرياح والعواصف جزء من التغيرات المناخية، مشيراً إلى ما سمَّاه «التطرف المناخي» الذي يحدث خلاله اندفاع كميات كبيرة من المياه.
وأضاف أن الأشهر التسعة الأخيرة شهدت مقدمات لما يحدث حالياً من الحرارة في الشتاء وغيرها من الظواهر الغريبة، مؤكداً أن القشرة الأرضية عبَّرت عن غضبها بالزلزال وانفصال الجزر.
واستبعد قدرة أي أحد على التنبؤ بمثل تلك الظواهر الغريبة، موضحاً أنها ظواهر جامحة لا يمكن توقعها بالدقة الكافية أو تحديد اليوم والساعة التي ستحصل خلالها.
وذكر أن المؤشرات التي تظهر في المسطحات المائية يختلف بعضها عن بعض، فالبحر المتوسط مثلاً شبه مغلق وما يحدث فيه مختلف عن المحيط الهادي، محذراً من أن العالم تحرَّك من تغير المناخ لغليان الكرة الأرضية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:04

الأزمات : لا تعطيل للحركة بالتزامن مع تمرين درب الأمان

14:55

الخصاونة يترأس اجتماعا لإقرار مسوَّدات كودات البناء المرتبطة بالتغيُّر المناخي

14:51

80 % إشغال فنادق العقبة والبحر الميت نهاية الأسبوع

14:29

البنك العقاري المصري العربي يطلق حملته السنوية للتبرع بالدم تحت عنوان نقطة دم = حياة 

14:20

بعد صمت 60 عاماً.. مرافق كيندي يفجر مفاجأة بشأن اغتياله

14:15

لمن يدعي انه فوق القانون …

14:12

إطلاق موسم قطف التمور الأردني 2023

14:07

الأمن العام: القبض على 22 تاجراً ومروجاً للمخدرات

14:03

البدء باستقبال طلبات المنح الدراسية بالأكاديميات العسكرية الأمريكية

14:01

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الأحد المقبل

13:58

المنازل والحكومة يستهلكان 48% من كهرباء الأردن

13:12

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر تغذيه سريريه وحميات / كلية العلوم الطبية المساندة‎

وفيات
وفيات الخميس 14-9-2023وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023