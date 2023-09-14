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الأشغال تنهي مشروع إعادة تأهيل لجزء من طريق المفرق-الصفاوي

منذ 3 ساعات
الأشغال تنهي مشروع إعادة تأهيل لجزء من طريق المفرق-الصفاوي

وطنا اليوم:أنهت وزارة الاشغال العامة والإسكان، العمل في مشروع إعادة تأهيل جزء من طريق بغداد الدولي بطول 4 كم في المنطقة الواقعة ما بين منطقة السعيدية ولغاية منطقة الصالحية بالاتجاه الأيسر للسير القادم من مدينة المفرق الى منطقة الصفاوي.
وتضمنت أعمال إعادة التأهيل إزالة طبقات الإسفلت القائمة وتنفيذ أعمال قطع وردم وتنفيذ طبقات الفرشيات وأعمال الخلطة الاسفلتية الجديدة وتنفيذ أعمال السلامة المرورية من دهانات وعواكس أرضية وتنفيذ عبارات أنبوبية بالإضافة لاعادة انشاء تقاطع الحرارة وتقاطع صبحا وتركيب إشارة ضوئية على تقاطع صبحا،
وتم صباح اليوم بالتعاون مع مديرية الأمن العام إعادة حركة السير إلى طبيعتها وفتح الطريق رسميأ.
هذا ومن المنتظر أن تنفذ الوزارة أعمال صيانة إضافية على الطريق، الذي وضعته الوزارة على سلم أولوياتها لتنفيذ مشروع اعادة تأهيل شاملة حال توفر المخصصات اللازمة


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