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الخصاونة: الأردن قصَّة نجاح حقيقيَّة بحنكة وحكمة قيادته

منذ ساعتين
الخصاونة: الأردن قصَّة نجاح حقيقيَّة بحنكة وحكمة قيادته

وطنا اليوم:شارك رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، في جلسة حواريَّة لملتقى يضمّ 600 شخصيَّة، ويُقام للمرَّة الأولى في الأردن، وتنظِّمه شركة (BWC) الشَّرق الأوسط للخدمات المهنيَّة.
وقال الخصاونة إن الأردن يمثِّل قصَّة نجاح حقيقيَّة، بعد أن تجاوز بحنكة وحكمة قيادته الكثير من التحدِّيات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة على مدى العقود الماضية.
وأضاف أن الأردن يسير بثبات في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.
وأكد الخصاونة أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، ومشروع التَّحديث الشَّامل، وتحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي.


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