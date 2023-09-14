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ارتفاع زوار عجلون أكثر من 400% منذ بداية العام الحالي

منذ 7 ثواني
ارتفاع زوار عجلون أكثر من 400% منذ بداية العام الحالي

وطنا اليوم:كشف مدير السياحة والآثار في محافظة عجلون، فراس الخطاطبة، عن ارتفاع زوار مدينة عجلون أكثر من 400% منذ بداية العام 2023، وحتى نهاية شهر آب الماضي.
الخطاطبة، قال في تصريح ، اليوم الخميس، إن زوار مدينة عجلون من السياح، بلغ نحو 570 ألف سائح (سواء من السياحة المحلية أو الأجنبية)، وسط ازدياد ملحوظ بأعداد السياح خلال شهر أيلول الحالي، مضيفا أن الـ 570 ألف زائر حصلوا على تذاكر رسمية لزيارة “التلفريك والقلعة ومار الياس”.
ولفت إلى أن أعداد كبيرة من المتنزهين (من غير تذاكر) القادمين إلى عجلون منذ بداية العام الحالي، تقارب الـ 2 مليون ونصف.
وأوضح أن الحركة السياحية في عجلون منذ بداية العام الحالي، كانت نشطة، ومتميز مقارنة بالسنوات السابقة.
وبين أن تلفريك عجلون، ساهم بشكل كبير في رفع أعداد السياح القادمين إلى ومختلف المناطق السياحية بالمدينة، منها أيضا؛ قلعة عجلون ومار الياس، ومناطق اشتفينا وراسون ووادي الريان ومحمية غابات عجلون، وغيرها من المناطق السياحية.
وأشار الخطاطبة، إلى أن الحركة السياحية النشطة بعجلون، انعكست إيجابا على أبناء المجتمع المحلي، والمنشآت السياحية والتجارية والفندقية، سواء المصنفة منها وغير المصنفة.
وأضاف أن عجلون أصبحت وجهة سياحية أردنية متميزة وجاذبة، ضمن التوجهات الملكية السامية، بأن تكون محافظة عجلون وجهة سياحة تنموية وجاذبة.
ولفت الخطاطبة إلى العمل حاليا ضمن المخطط الشمولي مع الجهات ذات العلاقة، لإيجاد فرص استثمارية كبيرة في قطاع السياحة بمحافظة عجلون، وضمن خطط وزارة السياحة والآثار.
وفي أواخر آب الماضي، اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته تليفريك عجلون، على إجراءات دخول الزوار إلى الموقع، حاثا المعنيين على تقديم أفضل الخدمات لتعزيز الحركة السياحية بالمحافظة.
وأكد جلالته حينها، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة الاهتمام بالفرص الاستثمارية المرتبطة بتليفريك عجلون، لتساهم في توفير فرص العمل وتحد من البطالة والفقر.
ودعا جلالة الملك لأن يكون التليفريك مركزا لتطوير المنطقة سياحيا عن طريق ربطه بالمواقع السياحية الأخرى في المحافظة


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