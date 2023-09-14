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النجادات: التسرب المدرسي أخطر ما تواجهه العملية التعليمية

منذ 16 ثانية
النجادات: التسرب المدرسي أخطر ما تواجهه العملية التعليمية

وطنا اليوم:نظمت مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، بالتعاون مع متصرفية اللواء، جلسة حوارية حول التسرب المدرسي، في مدرسة مخربا الثانوية المختلطة.
وأكد مدير التربية حمزة النجادات، أن التسرب المدرسي يعتبر من أخطر ما تواجهه العملية التعليمية، لكونه إهدار تربوي لا يقتصر أثره على الطالب فحسب بل يتعدى جميع نواحي المجتمع، مشيرا الى ضرورة تكاتف الجهود لمحاولة حصر التسرب من خلال إحداث التكامل بين الجانبين المدرسي والاجتماعي.
بدوره، أكد متصرف اللواء الدكتور ايمن بني خالد، حرص المتصرفية واستعدادها لتقديم الدعم والتوعية لأولياء الأمور، وبذل كل الجهود لإعادة الطلبة المتسربين للمدارس


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