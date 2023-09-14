بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

إستراتيجية التسويق عبر المحتوى ” UGC”

منذ ساعة واحدة
إستراتيجية التسويق عبر المحتوى ” UGC”

بقلم : نعيمة برناوي
أصبحنا على دراية كبيرة بإستراتيجية التسويق عبر المحتوى الذي ينشئه المستخدم UGC وماهي قصة هذه الطريقة الفعالة في توليد أفكار مختلفة للشركة بالإضافة إلى مميزاتها ويمكنك التعمق أكثر ومعرفة المزيد بقراءة مقال ما هو الـ UGC و 4 مميزات للتسويق باستخدام المحتوى الذي ينشئه المستخدم
أبرز العلامات التجارية في العالم تستخدم هذه الإستراتيجية ولكل علامة منهم حكايتها الخاصة مع الجمهور فكيف استطاعت إحدى الشركات أن تزيد نسبة أرباحها الى 42% بالاستعانة بمحتوى الجمهور وهل يمكن لشركة عملاقة ورائده في مجالها أن تغير اسمها من أجمل حملة دعائية باستخدام الموظفين والجمهور؟ هذه القصص يمكنك التعرف عليها بقراءة مقال أبرز 4 قصص لاستخدام إستراتيجية الـ UGC المحتوى الذي ينشئه المستخدم
لكي تستطيع النجاح في شيء ما فعليك أولاً أن تفهم هذا الشيء جيداً ثم أن تتعلم من تجارب وقصص الأخرين لكي تتجنب أخطائهم أو أن تستفيد من أساليب فكرهم ثم أن تتقن خطوات القيام بهذا العمل.
عندما تسمح الشركات بعرض المحتوى الأصلي الذي أنشأها المستخدم على منصاتها أو الموقع الالكتروني . فانها تستفيد من الابداع والابتكار الواسع للعملاء والمتابعين وهي إستراتيجية مربحة لجميع الأطراف على المستوى التجاري وذلك بسبب أن 60% من المستهلكين يعتقدون أن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون هو أكثر أنواع المحتوى التسويقي إقناعا. لنجاح إستراتيجية الـ UGC وفعاليتها في تحقيق الربح والهدف المطلوب فهناك خطوات عملية يجب إتباعها لتحقيق النتائج المطلوبة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:21

النجادات: التسرب المدرسي أخطر ما تواجهه العملية التعليمية

11:02

وزارة الدفاع السعودية تعلن إعدام البلوي والعزوني بتهمة الخيانة

10:45

طرح عطاء لإنشاء مركز صحي أرينبه الغربية الأولي

10:41

حصر 582 اعتداءً على أملاك الدولة في جرش

10:10

وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن شرط السعودية لإقامة علاقات مع إسرائيل

09:59

هل تتحول إلى منسية .. حرب السودان تدخل شهرها السادس والمعارك تزداد ضراوة

09:52

11 إصابة بتدهور مركبة على أوتوستراد الزرقاء – المفرق

09:49

ارتفاع الأحكام القضائية بعقوبة بديلة عن الحبس

09:44

15 قتيلا وأكثر من 150 جريحا حصيلة اشتباكات مخيم عين الحلوة خلال أسبوع

09:38

7 احزاب اردنية تعلن ولادة “التجمع الوطني للإصلاح”

09:33

وفيات الخميس 14-9-2023

09:27

درنة أضحت أثراً بعد عين .. المأساة قد تحصد 40 ألف غريق

وفيات
وفيات الخميس 14-9-2023وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023