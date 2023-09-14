إستراتيجية التسويق عبر المحتوى ” UGC”

بقلم : نعيمة برناوي

أصبحنا على دراية كبيرة بإستراتيجية التسويق عبر المحتوى الذي ينشئه المستخدم UGC وماهي قصة هذه الطريقة الفعالة في توليد أفكار مختلفة للشركة بالإضافة إلى مميزاتها ويمكنك التعمق أكثر ومعرفة المزيد بقراءة مقال ما هو الـ UGC و 4 مميزات للتسويق باستخدام المحتوى الذي ينشئه المستخدم

أبرز العلامات التجارية في العالم تستخدم هذه الإستراتيجية ولكل علامة منهم حكايتها الخاصة مع الجمهور فكيف استطاعت إحدى الشركات أن تزيد نسبة أرباحها الى 42% بالاستعانة بمحتوى الجمهور وهل يمكن لشركة عملاقة ورائده في مجالها أن تغير اسمها من أجمل حملة دعائية باستخدام الموظفين والجمهور؟ هذه القصص يمكنك التعرف عليها بقراءة مقال أبرز 4 قصص لاستخدام إستراتيجية الـ UGC المحتوى الذي ينشئه المستخدم

لكي تستطيع النجاح في شيء ما فعليك أولاً أن تفهم هذا الشيء جيداً ثم أن تتعلم من تجارب وقصص الأخرين لكي تتجنب أخطائهم أو أن تستفيد من أساليب فكرهم ثم أن تتقن خطوات القيام بهذا العمل.

عندما تسمح الشركات بعرض المحتوى الأصلي الذي أنشأها المستخدم على منصاتها أو الموقع الالكتروني . فانها تستفيد من الابداع والابتكار الواسع للعملاء والمتابعين وهي إستراتيجية مربحة لجميع الأطراف على المستوى التجاري وذلك بسبب أن 60% من المستهلكين يعتقدون أن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون هو أكثر أنواع المحتوى التسويقي إقناعا. لنجاح إستراتيجية الـ UGC وفعاليتها في تحقيق الربح والهدف المطلوب فهناك خطوات عملية يجب إتباعها لتحقيق النتائج المطلوبة