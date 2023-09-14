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السير: إزالة المركبة قبل الكروكة لا يضيع حق صاحبها

منذ 3 ساعات
السير: إزالة المركبة قبل الكروكة لا يضيع حق صاحبها

وطنا اليوم:دعت إدارة السير في مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، السائقين إلى رفع مركباتهم من موقع الحادث بعد وقوعه مباشرة وحتى قبل حضور مندوب الحوادث.
وقال مندوب إدارة السير النقيب كفاح الهزايمة، في التقرير المروري، إن إزالة المركبة قبل فتح “الكروكة” للحادث لا يضيع حق صاحبها.
وأكد أن مندوبي الحوادث في الأمن العام، لديهم الكفاءة والخبرات الكافية، للتحقيق بأسباب الحادث المروري، دون أن تكون المركبات في موقع الحادث.
وشدد على أهمية عدم تعطيل حركة السير بسبب الحوادث التي ينتج عنها أضرار مادية، وإزالتها من الطريق العام لحين وصول مندوب الحوادث، لضمان انسياب الحركة المرورية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة في حركة السير


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