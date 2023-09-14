بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير أردني سابق: بشار الأسد يكذب وإستراتيجية “الكبتاغون” جزء من العق

منذ ساعتين
وزير أردني سابق: بشار الأسد يكذب وإستراتيجية “الكبتاغون” جزء من العق

 

وطنا اليوم –  في إشارة منه لكذب بشار أسد ونظامه حول موضوع المخدرات، لفت وزير الإعلام الأردني السابق (سميح المعايطة) في تصريحات له، خلال استضافته في برنامج سيناريوهات الذي تعرضه قناة الجزيرة، إلى أن بشار الأسد ونظامه وعائلته مستفيدون من تجارة الكبتاغون، وأن حديث بشار الأسد عن الفساد والرشوة واعتبارهما سبب رئيسي في تدفق الكبتاغون إلى العديد من الدول محض كذب.

 

وقال المعايطة في مستهل حديثه عن تدفق المخدرات إلى الأردن والمحادثات التي قام بها الأخير مع نظام أسد حيال ذلك: “بشار الأسد قال في أحد اللقاءات الإقليمية، إن الفساد والرشوة والفوضى باتت متفشية تماماً في سوريا، ونحن غير قادرين على ضبط الموضوع”.

وأضاف: “هذا الكلام برمته غير صحيح، فدولة تدعي أنها انتصرت في الحرب على ما تسميه الإرهاب وأعلنت النصر على المعارضة والنصر على كل شيء، لا تستطيع أن تمنع هذا؟.. هذا كلام غير منطقي”.

وتابع: “لنتحدث بشكل أوضح، اليوم الكبتاغون هو اقتصاد الدولة السورية، الكبتاغون هو اقتصاد للنظام السوري وعائلة آل الأسد، وميليشياته ومؤسسات جيشه، كل هؤلاء مستفيدون من تجارة الكبتاغون”.

 

وحول الجهات التي تتصدر واجهة الاتجار بالكبتاغون وتصديره، أكد المعايطة أن كلاً من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الفرقة الرابعة وميليشيا حزب الله هي من تشرف وتتولى مهام التهريب، وأن غالبية شبكات الكبتاغون تتبع لها.

وأضاف بالقول: “لا يقتصر الأمر على صناعة المخدرات في الجنوب على الحدود، هناك العديد من المصانع في اللاذقية، وتدار عشرات عمليات تهريب الممنوعات من الساحل السوري، لقد حاولنا بحث الأمر مع الإيرانيين إلا أن كل الاجتماعات كانت مجرد كلام والموقف الإيراني كان متململاً دائماً”.

ولفت الوزير إلى أن بشار الأسد اتبع أسلوب (العقاب) مع كل دولة لم تقف معه خلال العشر سنوات الفائتة، واتبع أسلوباً هو وميليشياته يعتمد على مبدأ (كل من ليس معي فهو عدوي)، نعم يمكن القول إن ما يجري من تدفق للمخدرات وفوضى على الحدود هو بمثابة جزء من العقاب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:13

اسرائيل تستهدف طرطوس بصواريخ من اليحر وحماة بضربة جوية

05:56

قوانين رادعة لإعادة تشكيل المجتمع

05:53

الازمات: تمرين درب الامان 3 يواكب تعبئة شاملة على مستوى الوطن

23:54

المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات يوجه بمراجعة أسس تسعير الأدوية

22:46

التعليم العالي يعلن موعد امتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية في الثانوية العامة الأجنبية

22:12

ماستركارد ودليفري هيرو يتعاونان لتقديم تجارب مبتكرة للمستهلكين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

22:09

ارشيدات يكشف سر انسحابه من انتخابات نقابة المحاميين

21:56

هذا ماسيقوله الائمة على المنابر الجمعة القادمة

21:31

4 وفيات وإصابة آخرون في مخيم ملكة بقطاع غزة

21:23

مركز دراسات التنمية المستدامة ينظم ورشة تدريبية للحوكمة في القطاع الصحي

21:13

النجادا يؤكد تكاتف الجهود لنبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح

21:04

الساكت: انخفاض معدل الإنتاج الصناعي يؤثر على نمو الصادرات واستحداث الوظائف والنمو الاقتصادي

وفيات
وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023وفيات الاثنين 11-9-2023