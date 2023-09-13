بأول شتوة .. المفرق تُسجل هطول 9 ملم من الامطار

وطنا اليوم:تأثرت الأردن اليوم الأربعاء 13 أيلول/سبتمبر بأول شتوة للموسم المطري الجديد 2023/2024 جراء تأثرها ببقايا النظام الجوي المُعروف باسم دانيال، و بدت ملامح الهطول المطري متواضعة في بعض المناطق و جيدة في مناطق أخرى من المملكة.

وسجلت محطة الرصد الجوي في منشية بني حسن/المفرق مجموعاً مطرياً بلغ 9 ملم بحمد الله.

و لا يعول علمياً على هذا الهطل في تقييم جودة أداء الموسم المطري من عدمه، و لكن يؤمل فيه أن تكون الأمطار الحالية “فاتحة خير” للموسم المطري الجديد.

و بحسب بيانات إدارة الأرصاد الجوية الأردنية فإن اعلى كمية أمطار سجلت على مستوى المملكة خلال شهر أيلول كانت في محطة الباقورة في تاريخ 25-9-2011 و بلغت 18.4 ملم، فيما سجلت أعلى كمية أمطار بمطار عمان المدني في 28-9-1943 وبلغت 15.4 ملم