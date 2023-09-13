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مديرة تربية لواء الجامعة ترعى مبادرة المرحومة مريم اللوزي للتفوق

منذ 8 ثواني
مديرة تربية لواء الجامعة ترعى مبادرة المرحومة مريم اللوزي للتفوق

وطنا اليوم:برعاية مديرة التربية والتعليم لواء الجامعة السيدة سحر الشخاترة اقيم حفل تكريم المتفوقات في الثانوية العامة في مدرسة الجبيهة الثانوية للبنات وبحضور رئيس مجلس التطوير التربوي السيد عمر العموش وعضو مجلس التطوير التربوي عاليه الحموي .
وذلك من خلال مبادرة المرحومة الدكتورة مريم اللوزي للمتفوقات التي أطلقتها عائلة المرحومة تكريماً لروحها واستمرارا لنهجها السابق في تحفيز الطالبات للتفوق والإبداع.

وقامت عائلة المرحومة بتكريم مديرة التربية ومديرة مدرسة الجبيهة الثانوية للبنات الدكتورة سماهر الزعبي لما قدمتاه من جهودٍ مباركة في مسيرة التعليم.


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