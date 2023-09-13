بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

المستقلة للانتخابات وتجارة الاردن تبحثان تنفيذ حملة اعلامية للقطاع التجاري والمراكز التجارية

منذ 33 ثانية
المستقلة للانتخابات وتجارة الاردن تبحثان تنفيذ حملة اعلامية للقطاع التجاري والمراكز التجارية

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة خلال لقائه بمكتبه اليوم الاربعاء، رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق، سبل التعاون المشترك بين الجانبين ضمن مشروع الحملة الاعلامية “اعرف دائرتك الانتخابية في المراكز التجارية”.
وثمن المعايطة، بحسب بيان للغرفة، جهود غرفة تجارة الاردن في دعم برامج ومشاريع الهيئة الهادفة إلى التوعية والتثقيف الانتخابي للقطاع التجاري ومرتادي المراكز التجارية من المواطنين.
وأوضح أن الهيئة تتطلع إلى تنفيذ رؤية جلالة الملك في الإصلاح السياسي، والتحديث الاقتصادي، وزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، وتمكين المرأة والشباب، وانخراطهم في الأحزاب وفقا لقانون الأحزاب الجديد.
من جهته، أشاد الحاج توفيق بجهود الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدا دعم غرفة تجارة الاردن لأي برنامج توعوي تثقيفي يسهم في تعزيز مشاركة المواطن الاردني في العملية السياسية بشكل عام والانتخابات البرلمانية بشكل خاص.
وأكد ان الغرفة ستعمل على تسهيل توفير اماكن خاصة في المراكز التجارية الكبرى في المدن الرئيسية بالتنسيق مع الغرف التجارية في المملكة وادارات المراكز التجارية، واعضاء الهيئة العامة بهدف توعية المواطنين ومرتادي الاسواق والمراكز التجارية الكبرى، وايضا منتسبي الغرف التجارية، حول قانون الانتخاب الجديد وتقسيم الدوائر والاستعلام عن مكان الإقامة، والذي اعتمده القانون مكانا حصريا للاقتراع في الانتخابات المقبلة.
وأشار الى امكانية المساهمة في توزيع اي نشرات او بروشورات توعوية داخل مقار الغرف التجارية على مراجعي الغرف التجارية، الى جانب نشر اي وسائل توعوية على صفحات الغرف الالكترونية او الشاشات الرئيسية.
وأكد استعداد الغرفة لترتيب زيارات لموظفي الهيئة لعدد من المنشآت التجارية الكبرى لنشر التوعية والتثقيف بين موظفي هذه المنشأت في اماكن عملهم .
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد نشرت على موقعها الالكتروني جداول الناخبين، والتي تضمنت مكان الإقامة وفق قانون الانتخاب الجديد، كما ودعت المواطنين الى ضرورة التأكد من دقة بياناتهم عبر زيارة الموقع الالكتروني للهيئة، أو من خلال الاتصال المجاني على الرقم (117100) والاستعلام من خلال الرقم الوطني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:25

قتلى وجرحى بتجدد الاشتباكات في عين الحلوة

19:20

الصفدي من لندن: تراجع حاد في دعم اللاجئين

18:51

الصريح والمركز الوطني للسكري

17:50

17:47

المتقاعدين العسكريين تجدد اتفاقيتها التعاونية مع جامعة الشرق الأوسط.

16:44

بعد الفاجعة الإنسانية.. درنة على موعد مع كارثة ثانية

16:28

قرارات جديدة لمجلس الوزراء

16:21

أول عملية دماغية لطفل حديث الولادة بـ حكومي الكرك

16:09

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أميركا

15:58

إدارة الأزمات: جاهزون للتعامل مع الكوارث

15:50

ارتفاع اقتراض الأردنيين لشراء السيارات في 2022

15:43

صرف دعم المحروقات لمشغلي النقل العام الأحد المقبل

وفيات
وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023وفيات الاثنين 11-9-2023