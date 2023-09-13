المستقلة للانتخابات وتجارة الاردن تبحثان تنفيذ حملة اعلامية للقطاع التجاري والمراكز التجارية

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة خلال لقائه بمكتبه اليوم الاربعاء، رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق، سبل التعاون المشترك بين الجانبين ضمن مشروع الحملة الاعلامية “اعرف دائرتك الانتخابية في المراكز التجارية”.

وثمن المعايطة، بحسب بيان للغرفة، جهود غرفة تجارة الاردن في دعم برامج ومشاريع الهيئة الهادفة إلى التوعية والتثقيف الانتخابي للقطاع التجاري ومرتادي المراكز التجارية من المواطنين.

وأوضح أن الهيئة تتطلع إلى تنفيذ رؤية جلالة الملك في الإصلاح السياسي، والتحديث الاقتصادي، وزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، وتمكين المرأة والشباب، وانخراطهم في الأحزاب وفقا لقانون الأحزاب الجديد.

من جهته، أشاد الحاج توفيق بجهود الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدا دعم غرفة تجارة الاردن لأي برنامج توعوي تثقيفي يسهم في تعزيز مشاركة المواطن الاردني في العملية السياسية بشكل عام والانتخابات البرلمانية بشكل خاص.

وأكد ان الغرفة ستعمل على تسهيل توفير اماكن خاصة في المراكز التجارية الكبرى في المدن الرئيسية بالتنسيق مع الغرف التجارية في المملكة وادارات المراكز التجارية، واعضاء الهيئة العامة بهدف توعية المواطنين ومرتادي الاسواق والمراكز التجارية الكبرى، وايضا منتسبي الغرف التجارية، حول قانون الانتخاب الجديد وتقسيم الدوائر والاستعلام عن مكان الإقامة، والذي اعتمده القانون مكانا حصريا للاقتراع في الانتخابات المقبلة.

وأشار الى امكانية المساهمة في توزيع اي نشرات او بروشورات توعوية داخل مقار الغرف التجارية على مراجعي الغرف التجارية، الى جانب نشر اي وسائل توعوية على صفحات الغرف الالكترونية او الشاشات الرئيسية.

وأكد استعداد الغرفة لترتيب زيارات لموظفي الهيئة لعدد من المنشآت التجارية الكبرى لنشر التوعية والتثقيف بين موظفي هذه المنشأت في اماكن عملهم .

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد نشرت على موقعها الالكتروني جداول الناخبين، والتي تضمنت مكان الإقامة وفق قانون الانتخاب الجديد، كما ودعت المواطنين الى ضرورة التأكد من دقة بياناتهم عبر زيارة الموقع الالكتروني للهيئة، أو من خلال الاتصال المجاني على الرقم (117100) والاستعلام من خلال الرقم الوطني.