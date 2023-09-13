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الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أميركا

منذ 3 ساعات
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أميركا

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويلقي جلالته خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين، التي تبدأ في نيويورك الأسبوع المقبل.
ويعقد جلالة الملك سلسلة من اللقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين بالاجتماعات.
ويرافق جلالته في الزيارة جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة


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