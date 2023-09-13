57167 عاملا بالقطاع السياحي في الأردن 87% منهم من الذكور

وطنا اليوم:بلغ عدد العمالة في القطاع السياحي حتى الربع الثاني من العام الحالي 57,162 عاملا وعاملة منهم 49,868 ذكور و7,294 إناث، موزعين على أكثر من 3300 منشأة ، وفق بيانات لوزارة السياحة والآثار.

وتظهر البيانات بعد تحليلها استحواذ الذكور على 87.24% من فرص العمل مقارنة بالإناث التي تبلغ حصتهن 12.76%.

كما تتوزع غالبية العمالة في العاصمة عمّان حيث وصل عددها 40,254 عاملا وعاملة، والتي تشكل 70% من إجمالي عدد العمالة البالغة 57,162.

ويحتل قطاع الفنادق النسبة الأكبر من عدد العاملين والتي وصلت إلى 22,865 يليه قطاع المطاعم السياحية بعدد وصل 21.869 عاملا وعاملة.

وسجل الدخل السياحي في الأردن 3.65 مليارات دينار 8 أشهر، وفق بيانات البنك المركزي.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر آب من عام 2023 نمواً نسبته 10.8%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 646.2 مليون دينار (911.4 مليون دولار).

أما خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023، فقد أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 41.3% بتسجيله لما قيمته 3,651.0 مليون دينار (5,149.5 ملايين دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى4,503.5 آلاف سائح وبنسبة نمو بلغت 41.9 %، جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 3,756.5 آلاف سائح وبنسبة نمو بلغت 38.5%.

في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 747.0 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 61.3%.

وفي ذات الوقت، تشیر البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر آب من عام 2023 بما نسبته (16.1%)، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 142.2 مليون دينار (200.6 مليون دولار).

أما خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 34.1% وتسجيله لما قيمته 955.1 مليون دينار (1,347.1 مليون دولار)