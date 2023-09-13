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إعادة تخطيط 100 ممر مشاة في العاصمة عمّان

منذ ساعة واحدة
إعادة تخطيط 100 ممر مشاة في العاصمة عمّان

وطنا اليوم:أكدت أمانة عمان استمرارها بالعمل مع الجهات المعنية لتطبيق قانون السير الذي دخل حيز التنفيذ امس الثلاثاء ( 12 أيلول ) ، وان الموارد البشرية للدوائر المعنية في الأمانة على استطاعة تامة للتعامل مع الشكاوى والملاحظات بما يخدم السلامة المرورية ، وفقاً لمدير الدائرة الإعلامية .
وأشار إلى أن الأمانة قامت بإعادة تخطيط 100 ممر مشاة في مواقع مختلفة من مناطق العاصمة ، مع تواصل العمل وبشكل يومي بما يخدم سلامة حركة المشاة وتطبيق قانون السير .
وأضاف ان هناك نحو 132 جسر مشاة في العاصمة عمان ونحو 197 إشارة ضوئية فعالة ، وان هناك صيانة يومية وتفقد للإشارات الضوئية والجسور والطرق .
وجدد التأكيد أن ما تقوم به الأمانة من اعمال يومية بشان السلامة العامة للمشاة ليست وليدة اللحظة وانما اعمال ضمن الخدمات الروتينية اليومية للأمانة والموجودة على ارض الواقع


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