إعادة تخطيط 100 ممر مشاة في العاصمة عمّان

وطنا اليوم:أكدت أمانة عمان استمرارها بالعمل مع الجهات المعنية لتطبيق قانون السير الذي دخل حيز التنفيذ امس الثلاثاء ( 12 أيلول ) ، وان الموارد البشرية للدوائر المعنية في الأمانة على استطاعة تامة للتعامل مع الشكاوى والملاحظات بما يخدم السلامة المرورية ، وفقاً لمدير الدائرة الإعلامية .

وأشار إلى أن الأمانة قامت بإعادة تخطيط 100 ممر مشاة في مواقع مختلفة من مناطق العاصمة ، مع تواصل العمل وبشكل يومي بما يخدم سلامة حركة المشاة وتطبيق قانون السير .

وأضاف ان هناك نحو 132 جسر مشاة في العاصمة عمان ونحو 197 إشارة ضوئية فعالة ، وان هناك صيانة يومية وتفقد للإشارات الضوئية والجسور والطرق .

وجدد التأكيد أن ما تقوم به الأمانة من اعمال يومية بشان السلامة العامة للمشاة ليست وليدة اللحظة وانما اعمال ضمن الخدمات الروتينية اليومية للأمانة والموجودة على ارض الواقع