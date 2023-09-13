وطنا اليوم:أكدت أمانة عمان استمرارها بالعمل مع الجهات المعنية لتطبيق قانون السير الذي دخل حيز التنفيذ امس الثلاثاء ( 12 أيلول ) ، وان الموارد البشرية للدوائر المعنية في الأمانة على استطاعة تامة للتعامل مع الشكاوى والملاحظات بما يخدم السلامة المرورية ، وفقاً لمدير الدائرة الإعلامية .
وأشار إلى أن الأمانة قامت بإعادة تخطيط 100 ممر مشاة في مواقع مختلفة من مناطق العاصمة ، مع تواصل العمل وبشكل يومي بما يخدم سلامة حركة المشاة وتطبيق قانون السير .
وأضاف ان هناك نحو 132 جسر مشاة في العاصمة عمان ونحو 197 إشارة ضوئية فعالة ، وان هناك صيانة يومية وتفقد للإشارات الضوئية والجسور والطرق .
وجدد التأكيد أن ما تقوم به الأمانة من اعمال يومية بشان السلامة العامة للمشاة ليست وليدة اللحظة وانما اعمال ضمن الخدمات الروتينية اليومية للأمانة والموجودة على ارض الواقع
إعادة تخطيط 100 ممر مشاة في العاصمة عمّان
وطنا اليوم:أكدت أمانة عمان استمرارها بالعمل مع الجهات المعنية لتطبيق قانون السير الذي دخل حيز التنفيذ امس الثلاثاء ( 12 أيلول ) ، وان الموارد البشرية للدوائر المعنية في الأمانة على استطاعة تامة للتعامل مع الشكاوى والملاحظات بما يخدم السلامة المرورية ، وفقاً لمدير الدائرة الإعلامية .