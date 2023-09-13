تساقط غزير للأمطار في عجلون والطفيلة والأمن يحذر

وطنا اليوم:شهدت منطقة محافظتي عجلون والطفيلة اليوم الاربعاء، تساقطا غزيرا للأمطار وذلك مع تأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي.

من جهتها حذرت مديرية الأمن العام السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء القيادة، مع بدايات تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار.

ووتتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتسقط زخات متفرقة من المطر ولفترات قصيرة، لاسيما في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، خصوصا في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16 وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 33 – 17، وفي مناطق السهول 30 – 20، وفي الأغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 25، وفي البحر الميت 38 – 24، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية