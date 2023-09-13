الخارجية: جميع الأردنيين في ليبيا والمغرب بخير

وطنا اليوم:أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي، الأربعاء، أن الأردنيين الموجودين في عدد من المناطق في الشرق الليبي التي تعرضت للإعصار والفيضانات؛ بخير.

وقال المجالي في تصريح نقلته عنه إذاعة الأمن العام، إن وحدة مركز العمليات في الوزارة تلقت اتصالات حول انقطاع الاتصال بعدد من أبناء الجالية الأردنية الموجودين في المناطق التي تعرضت للإعصار والفيضانات، ما أدى إلى حالة من القلق من قبل ذويهم.

وأضاف أن الوزارة اطمأنت ضمن الوسائل المتاحة على الأسماء والمواطنين الذين تم تزويد الوزارة بهم، حيث تمكنت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، طمأنة ذويهم في الأردن وجميعهم خير.

وأكد السفير المجالي، أن الجالية الأردنية في المغرب الذي تعرض لزلازل بخير أيضا