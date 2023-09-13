الصوراني يدعو إلى صيانة باصات المدارس الخاصة قبل الشتاء

وطنا اليوم:أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، أهمية إجراء الصيانة الدورية لباصات نقل الطلبة، قبل الدخول في فصل الشتاء حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

ونصح الصوراني أصحاب المدارس الخاصة الأربعاء، بتفقد الباصات ومعرفة مدى جهوزيتها، خصوصا أن الطلبة في مراحل عمرية مختلفة، ما يتطلب إجراءات احترازية مهمة.

قيادة آمنة

وبين أن غالبية باصات المدارس الخاصة في مختلف مناطق الأردن حديثة، الأمر الذي يعني أنها تتمتع بالقيادة السليمة والآمنة، إلا أن ذلك لا يعني تجاهل الصيانة الدورية (الإطارات، الإنارة، الكوابح، وغيرها من الأمور) التي من شأنها الحفاظ على سلامة الطلبة، من منطلق الواجب والمسؤولية.

ولفت الصوراني، إلى أنه تعقد بشكل مستمر لقاءات مع عدة جهات معنية للوقوف على أهم التحديات التي تواجه المدارس الخاصة، والتشديد على إجراءات الوقاية والسلامة التي يجدر اتباعها.

وقال ” أولوياتنا سلامة وصحة أبنائنا الطلبة، فهم أمانة في أعناقنا وهذا جزء من مسؤوليتنا حيالهم ما يشكل توفير الاطمئنان لدى أولياء الأمور”.

وبحسب الصوراني، فإنه من “غير المعقول” أن يبدأ العام الدراسي دون أن تكون المدارس مستعدة لاستقبال الطلبة على أكمل وجه.

التقيد بالتعليمات

وتوجه نحو نصف مليون طالب وطالبة إلى المدارس الخاصة بعد استكمال استعداداتها، قبل نحو أسبوعين.

وكان الصوراني قال في وقت سابق إن المدارس في كافة محافظات المملكة والتي يصل عددها نحو 3 آلاف مدرسة ورياض أطفال، أنهت استعدادها لاستقبال الطلبة، من حيث المرافق والمقاعد الدراسية والكتب.

وطالب أصحاب المدارس الخاصة بالتقيد بتعليمات وزارة العمل فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، والرسوم المدرسية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة