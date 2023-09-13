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مصدر حكومي: لا عودة للتوقيت الشتوي

منذ 21 ثانية
مصدر حكومي: لا عودة للتوقيت الشتوي

وطنا اليوم:مع اقتراب فصل الشتاء، تثار مجددًا مسألة العودة إلى التوقيت الشتوي وهل يجب علينا العودة إلى تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة، أم يجب الاستمرار في التوقيت الصيفي؟
آراء متباينة حيال هذا الموضوع البعض يعتقد أن هذا التغيير يمكن أن يؤدي إلى توفير في الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء.
بعض الأشخاص يشككون في فائدة العودة إلى التوقيت الشتوي، وان هذا التوقيت من الممكن يتسبب بتغيير أنماط الحياة لطلبة المدارس والجامعات ومنها خروج الأطفال مبكرا الى مدارسهم مع انتشار الكلاب الضالة
وعلم من مصدر حكومي، اليوم الأربعاء، أنه لا عودة للتوقيت الشتوي، في الجمعة الأخيرة من شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل.
المصدر الحكومي، قال إن مجلس الوزراء أقر العام الماضي 2022، تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي طوال العام، وهو ما سيكون عليه العام الحالي.
وأوضح المصدر ، أن قرار مجلس الوزراء آنذاك، كان يستند إلى دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة للوقوف على جدوى تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي، والتي بيَّنت أنَّ استمرار العمل في هذا التَّوقيت يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النَّهار.
ويتيح العمل بنظام التَّوقيت الواحد، ثبات توقيت الدَّولة بالنِّسبة للتَّوقيت العالمي (جرينتش)، وهو ما يترتَّب عليه ثبات مواعيد التَّواصل حول العالم.
يُشار إلى أنَّ نحو (60%) من دول العالم لا تقوم بتغيير توقيتها خلال العام، فيما تعتمد (40%) من الدُّول نظام تغيير التَّوقيت خلال أوقات محدَّدة مع بداية الصَّيف والشِّتاء، مع الإشارة إلى أنَّ بعض هذه الدُّول تتَّجه إلى تثبيت التَّوقيت فيها.


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