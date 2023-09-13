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بتوجيهات ملكية ..إرسال طائرة مساعدات إغاثية إلى ليبيا

منذ ساعة واحدة
بتوجيهات ملكية ..إرسال طائرة مساعدات إغاثية إلى ليبيا

وطنا اليوم:قامت الهيئة الخيرية الهاشمية بتجهيز وتسيير طائرة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى ليبيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وتحمل الطائرة الأولى مواد إغاثية طارئة مكونة من الخيم والبطانيات والفرشات والطرود الغذائية وتم التنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا ليتم إيصالها لكافة المناطق المتأثرة بالإعصار والمناطق التي ضربتها الفياضانات وتوزيعها على مستحقيها من الأسر المنكوبة.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي: “نعمل في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية على تجهيز وإرسال المساعدات الإغاثية بجهود موحدة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وبعد المناشدة التي أطلقتها الحكومة الليبية للمجتمع الدولي لمد يد العون وإمدادها بمواد الإغاثة اللازمة وذلك لما أصاب البلاد من دمار على أثر الإعصار والفيضان والوقوف بجانب الأشقاء الليبيين في ظل هذه الظروف”.


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