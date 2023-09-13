الميثاق الوطني ينتخب لجانه الشبابية الرئيسية لمحافظة العاصمة

وطنا اليوم:عقد حزب الميثاق الوطني اجتماعًا موسعًا لشابات وشباب العاصمة عمان مساء يوم الامس الإثنين 11 أيلول 2023 بحضور مساعد الأمين العام لشؤون الشباب لحزب الميثاق الوطني الأستاذ جمال الرقاد وعددًا من أعضاء المكتب السياسي الدكتور إبراهيم الطراونة، والسيدة ريم بدران، و الدكتور حمزة الحوامدة، والدكتور معتصم الربيع، والسيد طارق حجازي، والدكتور رفعت الطويل، والسيد معتز البشير، والسيد حديثة الخريشة وجمع غفير من شابات وشباب اعضاء الميثاق.

وجاء هذا الاجتماع تطبيقًا للرؤى الملكية مع دخول المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، على المشاركة السياسية للشباب ، وأن هنالك قرارًا سياسيًا واضحًا بضرورة تفعيل دور الشباب وتمكينهم في المجتمع، ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم، وأتى هذا الاجتماع تعزيزًا لمشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية وتأكيدًا على مبادئ الحزب الأساسية بأهمية دور الشباب ودمجهم فيها.

وقد تم خلال الاجتماع الحديث عن دور الشباب في الأحزاب وبمستقبل الأردن والأمور التي تعنى بها اللجان،بأجواء تسودها الديمقراطية جرت انتخابات اللجان حيث شارك فيها عدد تجاوز ٥٣٠ شابة وشاب واختاروا ممثليهم والرؤساء على النحو التالي:-

١- يزن سعيفان رئيسًا للجنة التنسيق / محافظة العاصمة – عمان

٢- أمجد شركس رئيسًا للجنة الإعلام الشبابية/ محافظة العاصمة – عمان

٣- ضياء الدين أبو ريحان رئيسًا للجنة الاستقطاب الشبابية / محافظة العاصمة – عمان

٤- محمود بكر رئيسًا للجنة الحواضن الشبابية والمبادرات / محافظة العاصمة – عمان

ووجه مساعد الامين العام لشؤون الشباب جمال الرقاد كلمة للشباب معبرًا عن مدى فخره بهم متمنيًا لهم بدايةً مكللة بالنجاح.